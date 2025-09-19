Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Israel anuncia operação 'sem precedentes' em Gaza e exige evacuação total

Porta-voz militar orienta moradores a seguirem para zona humanitária ao sul

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08h24.

O Exército israelense alertou nesta sexta-feira, 19, que empregará uma "força sem precedentes" na Cidade de Gaza e exigiu que os moradores fujam para o sul, após anunciar o fechamento de uma rota de saída provisória aberta 48 horas antes.

"A partir deste momento, a estrada Salah al-Din está fechada ao tráfego na direção sul. As Forças de Defesa de Israel continuarão atuando com uma força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas", escreveu o porta-voz militar israelense em língua árabe, Avichay Adraee, na rede social X.

Rotas de evacuação e orientação aos moradores

A única rota possível em direção ao sul é seguir pela rua Al-Rashid, acrescentou o porta-voz. Ele pediu aos moradores que "aproveitem esta oportunidade e se unam às centenas de milhares de residentes da cidade que seguiram para o sul, para a zona humanitária".

Acompanhe tudo sobre:IsraelFaixa de Gaza

Mais de Mundo

Venezuela e Rússia avançam em acordo de parceria estratégica

Kim Jong Un supervisiona teste de drone de ataque e impulsiona uso de IA na Coreia do Norte

Trump suspende ajuda militar de US$ 400 milhões a Taiwan em meio a diálogo com China

Banco do Japão mantém taxa de juros em 0,5% e indica possível alta

Mais na Exame

Mercados

Renner (LREN3) aprova proventos no valor de R$ 218 milhões; veja quem tem direito

Marketing

Veja, a marca que cresceu sem anúncios, lança tênis de corrida em collab com a japonesa F/CE

Mundo

Venezuela e Rússia avançam em acordo de parceria estratégica

Brasil

Lula se reúne com Celso Sabino em meio à pressão do União Brasil