Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

O que muda com a incursão terrestre de Israel em Gaza? Entenda a nova fase da guerra

Israelenses iniciaram invasão da cidade de Gaza, onde vivem quase 1 milhão de pessoas

Palestinos fogem da cidade de Gaza em meio à incursão de Israel, em 16 de setembro (Eyad Baba/AFP)

Palestinos fogem da cidade de Gaza em meio à incursão de Israel, em 16 de setembro (Eyad Baba/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11h41.

O Exército de Israel iniciou, na terça-feira, 16, uma grande ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, em mais um capítulo de uma guerra que dura quase dois anos e ainda não tem perspectiva de terminar.

Israel invadiu a Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023, após o Hamas, grupo que controla Gaza, fazer um ataque a Israel, matar 1.219 pessoas e sequestrar 251.

Desde então, Israel fez centenas de bombardeios contra Gaza, onde vivem 2 milhões de pessoas. Quase metade delas vive na cidade de Gaza, a maior da região, e em sua área metropolitana, que já vinha sofrendo ataques pontuais há meses.

Quase 65.000 pessoas foram mortas em Gaza desde o início da guerra, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Os dados são questionados por Israel e seus aliados, mas considerados confiáveis pela ONU.

A invasão terrestre iniciada nesta terça gera temores de que o número de mortes deverá aumentar, dos dois lados. O governo de Israel diz que tem feito campanha para que os palestinos deixem a cidade, e diz que cerca de 350 mil pessoas já teriam partido. O número, no entanto, é menos da metade da população da cidade.

Rafael Rozenszajn, porta-voz do Exército de Israel, diz em entrevista à EXAME que a ação busca cumprir os objetivos iniciais da guerra: encontrar os reféns levados pelo Hamas e acabar com o poder do grupo de atacar Israel.

"Esta nova fase da guerra é uma incursão terrestre no principal reduto do Hamas, a cidade de Gaza", diz Rozenszajn.

"O Hamas utiliza os civis como escudos humanos e utiliza as instituições civis para esconder seus armamentos e lançar seus foguetes. O que estamos fazendo nesse momento é atingir as infraestruturas do Hamas que estão na cidade de Gaza. Vamos continuar agindo nesse último reduto do Hamas para que os objetivos da Gaza sejam alcançados", disse Rozenszajn.

O porta-voz diz que a ação de Israel só terminará quando os reféns ainda desaparecidos forem encontrados e quando o Hamas for derrotado por completo e não tiver mais capacidade de atacar Israel.

Dos 251 reféns levados em 7 de outubro de 2023, o governo israelense estima que 20 ainda estejam vivos e que 28 corpos estejam com o Hamas.

Antes da invasão à cidade de Gaza, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, visitou Israel, na segunda-feira, 15. Ele prometeu manter "apoio inabalável" aos israelenses.

"Acreditamos que há uma janela de tempo muito curta para chegar a um acordo [de cessar-fogo]. Não temos mais meses, mas provavelmente dias", disse Rubio a jornalistas. O secretário de Estado afirmou que a solução diplomática que inclui a desmilitarização do Hamas é a preferida pelos EUA, mas "às vezes, quando se trata de um grupo de selvagens (...), isso não é possível".

Protesto em Israel pede retorno de reféns levados pelo Hamas, em Jerusalém, em 16 de setembro (Ahmad Gharabli/AFP)

Acusação de genocídio

Também na terça-feira, a comissão de investigação da ONU publicou um relatório em que acusou Israel de cometer um "genocídio" em Gaza, responsabilizando o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e outras autoridades israelenses.

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, disse às agências de notícias AFP e Reuters que "as evidências se acumulam" e que "cabe à Justiça decidir se é um genocídio ou não".

A comissão concluiu que, desde outubro de 2023, as autoridades e forças israelenses cometeram quatro dos cinco atos genocidas listados na Convenção sobre Genocídio de 1948. Estes incluem "matar membros do grupo, causar danos físicos ou mentais graves a membros do grupo, submeter deliberadamente o grupo a condições de vida calculadas para causar sua destruição física, total ou parcial, e impor medidas destinadas a impedir nascimentos dentro do grupo".

Durante o conflito, a grande maioria dos habitantes de Gaza teve que abandonar suas casas pelo menos uma vez e outros deslocamentos acontecem à medida que Israel intensifica sua ofensiva para tomar o controle da cidade de Gaza, onde a ONU declarou um cenário de fome.

O Hamas disse, em comunicado, que a ofensiva israelense é "uma limpeza étnica sistemática" dirigida contra o povo de Gaza.

Questionado sobre a acusação de genocídio, Rozenszajn afirmou que o Hamas distorce os dados, pois a conta das mortes desde o início do conflito inclui 25.000 terroristas e 20.000 civis. Assim, segundo ele, o conflito teria uma proporção baixa de mortes civis.

"A proporção seria de menos de um civil para cada terrorista eliminado na Faixa de Gaza. Cada civil que morre é uma tragédia, mas a quantidade de civis que morre na Faixa de Gaza é a menor do mundo em relação a outras guerras urbanas", afirma.

"Utilizamos armamentos cirúrgicos e inteligência precisa. Nós já fizemos mais de 150.000 ligações para os civis para alertá-los a sair das zonas de combate. Nós já lançamos mais de 9 milhões de panfletos. Fizemos zonas humanitárias, corredores humanitários e abortamos dezenas de ataques aéreos para evitar danos a civis", diz o porta-voz.

Rozenszajn diz que não há uma informação precisa de quantos seriam os integrantes do Hamas hoje, mesmo após cerca de 20.000 deles terem sido mortos.

"No começo da guerra, [o Hamas] tinha cerca de 30.000. Mas infelizmente o Hamas se utiliza da venda dos alimentos de ajuda humanitária que entram na faixa de Gaza para alistar mais terroristas", diz, em mais um sinal de que, para Israel, a guerra parece estar longe de um fim.

Acompanhe tudo sobre:IsraelFaixa de GazaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Dinamarca comprará armas de longo alcance pela 1ª vez após ameaça russa

Principal suspeito do caso Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha

Israel anuncia rota temporária para acelerar retirada de moradores da Cidade de Gaza

França debate taxação dos super-ricos em plano orçamentário de 2026

Mais na Exame

Ciência

Monjauro pelo SUS? 15 perguntas sobre Mounjaro que os brasileiros mais buscam no Google

Future of Money

Bitcoin hoje: mercado aguarda corte nos juros dos EUA com otimismo, mas decisão está "precificada"

Mercados

No rali do Ibovespa, 9 ações do índice também bateram máxima histórica: veja quais

Marketing

Por que a Heinz decidiu lançar uma maionese preta