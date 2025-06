Israel afirma que matou o principal comandante militar do Irã

Israel e Irã entraram nesta terça-feira no quinto dia de conflito aberto

Após décadas de guerra nas sombras em diversos países do Oriente Médio e algumas operações pontuais, o Estado hebreu, uma potência atômica não oficial, iniciou na sexta-feira uma ampla campanha aérea contra o Irã.

O objetivo declarado é evitar que Teerã desenvolver armamento nuclear, uma ambição que a República Islâmica nega ter.

Reunidos em um encontro de cúpula no Canadá, os líderes do G7 exortaram que a "resolução da crise iraniana leve a uma desescalada mais ampla das hostilidades no Oriente Médio.

Na mesma linha, os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido apresentaram um apelo ao Irã para "retornar o mais rápido possível e sem pré-condições à mesa de negociações" sobre seu programa nuclear.

'Deixar Teerã imediatamente'

"Todos deveriam deixar Teerã imediatamente!", escreveu o presidente americano, Donald Trump, em sua plataforma Truth Social. O republicano deixou a reunião do G7 prematuramente devido à crise no Oriente Médio.

Em uma publicação posterior, o presidente afirmou que seu retorno a Washington "não tinha nada a ver com um cessar-fogo", mas com algo "muito maior".

Seu secretário de Defesa, Peter Hegseth, anunciou que Washington mobilizou "recursos adicionais" no Oriente Médio para reforçar seu "dispositivo de defesa" na região.

A ofensiva israelense, na qual Washington afirma não estar envolvido, interrompeu as negociações entre Estados Unidos e Irã para alcançar um acordo sobre o programa nuclear.

Trump exortou Teerã a voltar à mesa de diálogo. "O Irã deveria ter assinado o 'acordo', eu disse para assinarem. Que vergonha e que desperdício de vidas humanas", escreveu na sua rede social.

O chanceler e coordenador das negociações por parte de Teerã, Abbas Araghchi, questionou se Trump "está interessado em deter esta guerra".

"Basta uma ligação telefônica de Washington para silenciar alguém como (o primeiro-ministro israelense, Benjamin) Netanyahu. Isso abriria o caminho para retornar à diplomacia", escreveu no X.

Enquanto isso não acontece, "continuaremos esmagando esses covardes pelo tempo que for necessário até que parem de atirar contra o nosso povo", afirmou.

'Mudando a face do Oriente Médio'

Nas primeiras horas de terça-feira, a Guarda Revolucionária anunciou a "nona salva de ataques combinados de drones e mísseis", que prosseguiria "sem interrupção até o amanhecer".

"Diversos tipos de drones, equipados com capacidades de destruição e precisão no alvo, destruíram posições estratégicas do regime sionista em Tel Aviv e Haifa", no norte de Israel, afirmou o general Kiyumars Heidari, comandante das forças terrestres do Exército iraniano.

As sirenes de alerta foram acionadas diversas vezes durante a noite em diferentes pontos de Israel, mas em sua maioria os avisos foram suspensos pouco depois.

Segundo o gabinete de Netanyahu, as represálias iranianas causaram pelo menos 24 mortes em seu país desde sexta-feira, 11 delas na segunda-feira.

Do lado iraniano, mais de 220 mortes foram registradas, incluindo os comandantes da Guarda Revolucionária e do Estado-Maior do Exército, além de nove cientistas do programa nuclear.

Nesta terça-feira, o Exército israelense afirmou que atingiu "dezenas de infraestruturas de armazenamento e lançamento de mísseis terra-terra", assim como lançadores de mísseis terra-ar e depósitos de drones no oeste do Irã.

Netanyahu declarou na segunda-feira que o ataque israelense estava "mudando a face do Oriente Médio" e que os líderes iranianos estavam sendo eliminados "um a um".

O primeiro-ministro afirmou que matar o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, "acabaria com o conflito".

Mas, segundo uma fonte de alto escalão do governo americano, Trump impediu um plano de Israel para matar Khamenei.

Forçar uma mudança de regime no Irã seria "um erro estratégico", opinou o presidente francês, Emmanuel Macron, no G7.

Ataque à televisão estatal

Em Teerã, os bombardeios de segunda-feira provocaram um gigantesco engarrafamento de moradores que tentavam fugir da cidade, onde o Grande Bazar e a maioria dos estabelecimentos comerciais permanecem fechados.

Um dos ataques israelenses de segunda-feira atingiu o edifício da televisão estatal iraniana, que informou nesta terça-feira a morte de três funcionários.

O impacto obrigou uma apresentadora a abandonar de maneira apressada uma transmissão ao vivo, enquanto o estúdio ficava coberto por uma espessa nuvem de poeira e partes do teto desabavam.

Israel também atingiu o centro de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do país, cuja parte superficial foi destruída, indicou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Segundo a AIEA, "não houve um ataque" contra a parte subterrânea da instalação, onde fica a principal central de enriquecimento de urânio.

*Com AFP.