Israel afirma que corpos entregues pelo Hamas não são de reféns

O Exército de Israel afirmou neste sábado, 1º, que os três corpos recebidos na sexta-feira não pertenciam a nenhum dos reféns capturados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.

Segundo uma fonte de segurança em Gaza, disparos e ataques aéreos foram registrados nos arredores de Khan Yunis, na parte sul do enclave, neste sábado.

Um frágil cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas está em vigor desde 10 de outubro, graças a um acordo de trégua impulsionado pelos Estados Unidos.

Israel, no entanto, já lançou dois bombardeios massivos contra Gaza, após acusar o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo.

Os ataques aéreos de 19 de outubro mataram pelo menos 45 pessoas ao longo da faixa costeira, segundo fontes palestinas. Os bombardeios de terça-feira deixaram 104 mortos, de acordo com as mesmas fontes.

O acordo de cessar-fogo estipulava a devolução de todos os reféns — vivos e mortos — a Israel em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos.

Após a implementação da trégua, o Hamas libertou os últimos 20 reféns sobreviventes mantidos em cativeiro em Gaza em 13 de outubro e iniciou o processo de devolução dos corpos dos reféns falecidos.

No entanto, sucessivos atrasos na entrega dos corpos irritaram o governo israelense, que acusou o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo. As famílias dos reféns também exigiram medidas mais enérgicas para forçar o grupo palestino a cumprir o acordo.

O movimento islamista já devolveu os restos mortais de 17 dos 28 reféns falecidos que concordou em entregar em virtude do acordo. Dez corpos de reféns sequestrados em 7 de outubro permanecem em Gaza, assim como o de um soldado morto durante uma guerra em 2014.

Disparos em Khan Yunis

Uma fonte militar israelense afirmou, na sexta-feira, que o Exército recebeu três corpos não identificados da Faixa de Gaza por meio da Cruz Vermelha. No entanto, a fonte também disse que não acreditava que os restos mortais pertencessem aos reféns em questão.

Neste sábado, os militares confirmaram à AFP que, segundo uma análise forense, os três corpos não eram de nenhum dos 11 reféns falecidos cujos restos mortais ainda não foram devolvidos.

As Brigadas Ezedin al-Qassam, braço armado do Hamas, explicaram em um comunicado que "propuseram entregar [a Israel] três amostras de vários restos mortais não identificados. Mas, como o inimigo se recusou a aceitar as amostras e exigiu os corpos para examiná-los, nós os entregamos, a fim de evitar qualquer reivindicação por parte do inimigo".

Ao mesmo tempo, uma fonte de segurança em Gaza relatou disparos e bombardeios do Exército israelense perto de Khan Yunis.

"Ontem à noite ouvi disparos das forças de ocupação várias vezes. Não temos comida nem água para beber ou para nos lavar. A situação é crítica. O cessar-fogo começou, mas a guerra não acabou", disse Hisham al-Bardai, um pai de 37 anos, à AFP.

A Turquia sediará uma reunião de ministros das Relações Exteriores de vários países muçulmanos em Istambul na segunda-feira para apoiar e desenvolver o plano dos Estados Unidos para Gaza.

O plano prevê o desarmamento do Hamas, o estabelecimento de uma autoridade de transição liderada pelo próprio Trump e o envio de uma força internacional de estabilização para treinar e apoiar uma futura força policial palestina em Gaza.