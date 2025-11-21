Isenções de Trump cobrem 44% das exportações do Brasil aos EUA, diz Amcham

A retirada de tarifas de importação sobre produtos brasileiros, anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, beneficia 44% do total de produtos que o país vendeu aos americanos em 2024, segundo cálculo feito pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham).

No entanto, 36,5% dos produtos ainda estão sujeitos a taxas extras de 40% ou 50%, e 7% pagam a tarifa extra de 10%. Veja a divisão a seguir.

Bens isentos de taxas extras - 44,5%

Bens com tarifas de 40% ou 50% - 36,5%

Bens com tarifa de 10% - 7%

Bens sujeitos à investigação pela Seção 232 - 12%

As tarifas de Donald Trump foram impostas de várias formas. Primeiro, ele estabeleceu uma taxa extra geral, de 10%, em abril, para todos os países, que chamou de tarifas recíprocas.

Em seguida, em agosto, ele colocou uma tarifa extra de 40% ao Brasil, ao acusar o país de prejudicar a economia dos EUA e de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o país passou a ter uma taxa de 50% para a maioria de seus produtos. Já naquele momento, houve isenções, para itens como aviões e petróleo.

Em setembro, os presidentes Lula e Trump se aproximaram, durante a Assembleia-Geral da ONU, e iniciaram conversas para reduzir as taxas.

Nas últimas semanas, Trump começou a retirar as tarifas. Primeiro, em 14 de novembro, ele suspendeu a taxa de 10% sobre uma série de produtos, incluindo carne e café, para todos os países.

Agora, em 20 de novembro, ele removeu a tarifa de 40% sobre mais de 200 itens exportados pelo Brasil, o que anula os efeitos do tarifaço deste ano para estes itens. A lista inclui carne, café, frutas, castanhas e vários outros produtos agrícolas (veja mais ao fim do texto).

Assim, estes produtos brasileiros voltam a pagar as taxas cobradas antes do governo Trump. A carne, por exemplo, volta aos 26%, tendo chegado a 76%, com os adicionais de 10% e de 40%.

"A medida representa um avanço importante rumo à normalização do comércio bilateral, com efeitos imediatos para a competitividade das empresas brasileiras envolvidas e sinaliza um resultado concreto do diálogo em alto nível entre os dois países", diz a Amcham, em nota.

"Ao mesmo tempo, a Amcham reforça a necessidade de intensificar esse diálogo entre Brasil e Estados Unidos, com o objetivo de estender a eliminação dessas sobretaxas aos demais produtos ainda impactados — com destaque para bens industriais — e de aprofundar a cooperação bilateral em temas de interesse mútuo", defende a entidade.

Além das tarifas, Trump abriu uma investigação contra o Brasil por meio da Seção 232, uma parte da lei comercial dos EUA. Esse caso está em análise e poderá levar à implantação de novas tarifas. Não há data marcada para a conclusão, mas analistas esperam que o processo seja encerrado até o fim deste ano ou no começo de 2026.

Produtos beneficiados e que ficaram de fora

A lista de itens isentos agora inclui:

- Café verde e torrado, chá verde e preto e mate

- Carne bovina

- Frutas frescas, congeladas e processadas, como laranja, abacaxi, banana, manga e açaí

- Cacau e derivados

- Temperos (pimenta, gengibre, canela)

- Sucos e polpas de frutas

- Mandioca, batata e raízes/tubérculos

Alguns produtos que ainda seguem com taxa

- Máquinas

- Calçados

- Café solúvel

- Mel

- Pescados

Produtos que já haviam sido isentos em ordens anteriores

- Aeronaves e peças

- Petróleo e combustíveis

- Polpa de madeira e celulose

- Fertilizantes

- Metais preciosos