Irã quer liberdade e EUA está 'pronto para ajudar', diz Trump

O presidente Donald Trump disse neste sábado, 10, que os Estados Unidos estão "prontos para ajudar" enquanto os manifestantes no Irã enfrentam uma repressão cada vez mais intensa por parte das autoridades da república islâmica.

"O Irã está olhando para a LIBERDADE, talvez como nunca antes. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar!!!", disse Trump em uma publicação na rede Truth Social, sem dar mais detalhes.

Seus comentários chegam um dia depois de ele afirmar que o Irã tem "problemas sérios" e advertir novamente que poderia ordenar ataques militares.

*Com informações da AFP