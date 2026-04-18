Irã prioriza navios pagantes no Ormuz e eleva tensão no comércio global, diz CNN

O Irã dará prioridade a embarcações que pagarem para atravessar o Estreito de Ormuz, afirmou um alto funcionário iraniano à CNN neste sábado, 18.

“Dada a limitação no número de embarcações que poderão passar, o Irã decidiu priorizar aquelas que responderem mais rapidamente aos novos protocolos do Estreito de Ormuz e pagarem os custos dos serviços de segurança”, disse o funcionário.

Segundo a autoridade, embarcações que não quitarem as taxas terão a passagem “adiada”.

A medida cria uma espécie de fila preferencial mediante pagamento, em meio às novas regras impostas por Teerã.

No sábado, o Irã voltou a impor restrições à passagem de navios pelo estreito, citando “repetidas quebras de confiança” por parte dos Estados Unidos no acordo de cessar-fogo entre os dois países.

O funcionário descreveu a priorização como parte dos esforços para gerenciar o tráfego marítimo, “à luz da nova ordem que rege este estreito”.