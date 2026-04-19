A maior perda dos EUA na guerra com o Irã: um drone de R$ 1,2 bilhão

A Marinha americana confirmou nesta semana a perda de um drone MQ-4C Triton, aeronave não tripulada utilizada para missões de reconhecimento e vigilância, controlada por operadores no solo. Desaparecido desde o dia 4 de abril, o drone – que custaria mais de R$ 1,2 bilhão de reais – foi confirmado como perdido apenas nessa quinta-feira, 16.

Segundo a Marinha, o veículo teria caído perto do Estreito de Ormuz no dia 4. Ainda é incerto o porquê da demora na confirmação, visto que o drone operava sob rastreio que podia ser – e foi – monitorado por plataformas de radar públicas. O veículo era operado a partir de uma base americana na Sicília, na Itália.

O drone foi perdido ao sobrevoar o Estreito de Ormuz. Ao reduzir a altitude para menos de 3 km, seu sinal foi interrompido, o que levou a especulações sobre uma possível perda.

Tanto a Marinha quanto o Comando Central americano (CENTCOM) não ofereceram comentário ou explicação sobre o que pode ter causado a perda – a primeira de um drone Triton durante a guerra.

O equipamento militar custa o equivalente a dois caças F-35.

Sobre o Triton

O Triton é um drone grande, de tecnologia de ponta, com apenas cerca de 20 unidades em operação na Marinha americana, o que torna a perda ainda mais grave. Com uma envergadura de quase 40 metros, é maior nesse setor do que um Boeing 737 comercial.

Com um motor Rolls-Royce AE3007H, tem mais de 3800 kg de impulso máximo, o que resulta em uma velocidade máxima de 610 km/h e um alcance de mais de 15 mil quilômetros. O drone opera a uma altitude máxima de 17 km e por um máximo de 30 horas consecutivas, permitindo que a marinha cubra espaços em suas patrulhas e mantenha uma certa área sob observação constante.

Ao todo, pode decolar com um máximo de 14,6 toneladas e é equipado com sensores, radares, câmeras, sistemas de identificação automática de navios e sistemas eletrônicos de suporte próprio, o que lhe permite oferecer cobertura precisa e detalhada de 360 graus. Não carrega armas.

A perda do drone é considerada pela Marinha como um “acidente de classe A”, definido como um incidente que causa mais de 2,5 milhões de dólares em danos, resulta na morte de um ou mais indivíduos ou na destruição total de um veículo. Esse não é o primeiro incidente assim da guerra, que já viu a perda de diversas aeronaves americanas ao longo de sua duração.