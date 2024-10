Irã planeja um ataque iminente com mísseis contra Israel, diz EUA, segundo NYT

Uma autoridade da Casa Branca disse que os Estados Unidos estão se preparando para auxiliar Israel a se defender de um ataque um ataque iminente com mísseis balísticos organizado pelo Irã. A informação é do New York Times e foi divulgada horas depois das forças israelenses invadirem por meios terrestres o sul do Líbano, com o objetivo de atacar o grupo xiita Hezbollah, apoiado pelos iranianos. Outros veículos de comunicação, como Bloomberg, Axios e CNN, confirmaram a informação.

Daniel Hagari, porta-voz militar israelense, anunciou que os Estados Unidos informaram Israel de que identificaram preparativos iranianos para disparar mísseis contra Israel de forma iminente.

"Os nossos parceiros americanos nos atualizaram à medida que identificaram uma preparação do Irã para lançar mísseis rumo a Israel num futuro próximo", escreveu o porta-voz em um post nas redes sociais oficiais. "Já lidamos com este tipo de ameaça antes e iremos lidar com isso agora."

De acordo com o NYT, um alto funcionário da Casa Branca disse que o país apoia ativamente as "preparações defensivas para defender Israel contra esse ataque”. A avaliação americana é de que um ataque militar direto do Irã contra Israel traria graves consequências para o Irã.

Em Israel, a Embaixada americana emitiu um alerta de alto nível para seus funcionários, segundo o jornal, e os instruiu a retornar para casa e se prepararem para entrar em abrigos antiaéreos. Trata-se da primeira ordem desse tipo desde o ataque aéreo iraniano contra Israel em abril.

Hagari afirmou que Israel ainda não identificou qualquer ameaça aérea do Irã. No entanto, ele disse que as defesas aéreas e os aviões de guerra israelenses estão prontos para potenciais ataques. Tanto os Estados Unidos quanto Israel estão “acompanhando os desenvolvimentos no Irã”, disse ele, acrescentando: “O fogo iraniano contra Israel trará consequências — não entrarei em detalhes além disso.”

Mercados

A escalada de conflitos no Oriente Médio causou reação negativa nos mercados. Os rumores provocaram uma onda de aversão ao risco e apostas na alta do petróleo. Bolsas do mundo todo saíram das máximas do dia, enquanto o dólar, que operava em queda em países emergentes, viraram para o campo positivo.

O petróleo brent, negociado em Londres, sobe mais de 2% nesta manhã. O Índice de volatilidade VIX, conhecido como índice do medo, sobe 23,62%, com relatos sobre resposta do Irã, a 20,64 pontos

