Papa Francisco agradece ‘de todo coração’ orações pela sua saúde, em áudio divulgado pelo Vaticano

O papa Francisco agradeceu nesta quinta-feira, 6, "de todo coração" as orações pela sua saúde, realizadas todas as noites desde 24 de fevereiro na praça de São Pedro, no Vaticano. A declaração foi feita em uma mensagem de áudio na qual sua voz soou cansada e entrecortada.

"Agradeço de todo o coração pelas suas orações pela minha saúde desde a praça, acompanho vocês daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os cuide. Obrigado", disse o pontífice na gravação de 27 segundos, divulgada no início do Rosário. Esta foi a primeira vez que o líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos se dirigiu ao público desde sua hospitalização na clínica Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro.

Fiéis reagem com aplausos na praça de São Pedro

A mensagem foi recebida com aplausos pelos fiéis e cardeais reunidos na praça de São Pedro. Em uma noite fria no final do inverno europeu, a gravação deixou evidente a respiração pausada do pontífice, conforme constatado pela AFP.

Estado de saúde permanece estável, diz Vaticano

Aos 88 anos, Francisco está internado há três semanas devido a uma bronquite que evoluiu para dupla pneumonia. O Vaticano informou que seu estado de saúde permanece "estável" e que ele não teve novos episódios de insuficiência respiratória desde segunda-feira. No entanto, os médicos ainda mantêm o prognóstico reservado.

Papa segue rotina de descanso, oração e fisioterapia

O pontífice alterna descanso, oração e trabalho leve, além de sessões de fisioterapia respiratória e motora, segundo o Vaticano. Essa internação, a mais longa desde 2021, reacendeu preocupações sobre sua saúde. Nos últimos anos, Francisco passou por cirurgias no cólon e no abdômen, além de enfrentar dificuldades para caminhar.

Questionamentos sobre sua capacidade de seguir no cargo

A hospitalização também gerou debates sobre sua capacidade de seguir no cargo, especialmente porque o direito canônico não prevê diretrizes em caso de comprometimento da lucidez do papa. Apesar das especulações, Francisco já descartou a possibilidade de renúncia, ao contrário de seu antecessor, Bento XVI, que deixou o papado em 2013.

Pontífice pode seguir internado até a Páscoa

Ainda não há confirmação sobre quando Francisco poderá deixar o hospital. Ele já se ausentou de compromissos importantes, como a missa de imposição de Cinzas, que marca o início da Quaresma. Com a Páscoa se aproximando, permanece a incerteza sobre sua participação na celebração mais importante do calendário católico.