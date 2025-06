Irã intensifica repressão a agentes suspeitos com série de detenções

As autoridades do Irã realizaram nos últimos dias várias operações contra supostos agentes dos serviços de inteligência de Israel (Mossad), com uma série de detenções e o desmantelamento nesta quarta-feira, 18, de uma oficina onde eram produzidos drones.

Dezenas de pessoas foram detidas desde segunda-feira em operações realizadas pelas forças iranianas, que também apreenderam armas, explosivos e drones que Israel supostamente fabricava dentro do Irã para realizar ataques, de acordo com vários relatos da imprensa iraniana.

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse na segunda-feira que a maioria dos ataques que Israel vem realizando desde a última semana não são ataques diretos, mas estão sendo feitos “com a ajuda de infiltração interna”.

Portanto, além de lançar mísseis contra Israel, o Irã está concentrando seus esforços na busca em seu próprio território e no reforço de suas defesas.

A esse respeito, o jornal Tehran Times informou que pelo menos 61 drones, munições e mísseis de cruzeiro israelenses foram destruídos pelas Forças Aéreas iranianas desde a manhã de hoje.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou em declaração citada por várias agências oficiais que havia detido cinco “traidores”, os quais relacionou a espiões do Mossad, na província de Lorestan.

De acordo com a declaração, os “mercenários” estavam tentando criar agitação pública e participar de campanhas online para desacreditar o regime islâmico.

Mais duas pessoas foram presas hoje quando as autoridades iranianas desmantelaram uma oficina de produção de “drones suicidas” em Pishva, perto de Teerã, em uma operação que começou quando encontraram um caminhão carregando oito drones suicidas, de acordo com o portal Iran Nuances.

Também foi preso hoje um estudante universitário afegão, que a polícia iraniana acusou de estar ligado à inteligência israelense por ter documentos sobre uma oficina de fabricação de bombas e drones em seu telefone celular.

Além disso, as forças de segurança iranianas também prenderam ontem à noite uma suposta “equipe terrorista” do Mossad em Baharestan, perto de Teerã, enquanto transportavam explosivos, drones e armas em um caminhão, que planejavam usar para atacar locais populosos.

De acordo com o Tehran Times, uma das maiores incursões ocorreu na segunda-feira, quando as autoridades iranianas encontraram uma grande equipe de operações israelenses em Teerã em uma incursão na qual detiveram 28 pessoas.