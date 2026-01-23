Mundo

EUA anuncia sanções contra 'frota fantasma' do Irã por repressão a protestos

Departamento do Tesouro norte-americano incluiu nove navios, seus operadores e empresas controladoras em sua lista de restrições econômicas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20h04.

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira, 23 de janeiro, novas sanções contra a chamada "frota fantasma" do Irã, acusada de viabilizar a exportação de petróleo iraniano em meio ao isolamento internacional crescente. As medidas ocorrem em meio à intensificação das críticas de Washington à repressão do governo iraniano contra protestos internos.

O Departamento do Tesouro norte-americano incluiu nove navios, seus operadores e empresas controladoras em sua lista de restrições econômicas. Segundo autoridades, as embarcações são responsáveis por transportar petróleo e derivados que somam "centenas de milhões de dólares" em exportações ilegais para mercados estrangeiros.

De acordo com o governo dos EUA, parte significativa da receita obtida com essas vendas é redirecionada para o financiamento de grupos armados classificados como terroristas, além de programas de armamento e forças de segurança ligadas ao regime iraniano.

As sanções também refletem a resposta de Washington à repressão de protestos iniciados no final de dezembro no Irã. Um grupo de direitos humanos com sede nos Estados Unidos divulgou que mais de 5 mil pessoas foram mortas durante os confrontos, a maioria delas manifestantes atingidos por forças de segurança iranianas.

As manifestações, que questionavam a liderança clerical do país, perderam fôlego após a imposição de restrições severas, incluindo o corte do acesso à internet — apontado por ONGs como um obstáculo ao monitoramento de violações. Segundo essas organizações, os números oficiais divulgados por Teerã estariam subestimados frente à realidade dos confrontos.

Entre as empresas atingidas pelas novas sanções estão companhias com sede nos Emirados Árabes Unidos, na Índia e em Omã. As operações fazem parte do que analistas internacionais descrevem como uma estrutura paralela montada para burlar embargos e manter o fluxo de exportações de energia do Irã, apesar das restrições ocidentais.

Washington amplia pressão sobre Teerã

As ações econômicas dos EUA contra a rede de transporte de petróleo iraniano são parte de uma estratégia de contenção financeira que já dura anos, intensificada após a saída dos EUA do acordo nuclear em 2018. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que "as sanções de hoje miram um componente crucial de como o Irã gera os recursos que utiliza para reprimir seu próprio povo".

A medida reforça o padrão de resposta norte-americana baseado em sanções setoriais, voltadas à capacidade logística e financeira do Irã. Ainda assim, não há sinal de que essas ações estejam diminuindo a operação da chamada shadow fleet, frota que atua de forma clandestina em rotas internacionais.

(Com informações da agência AFP)

