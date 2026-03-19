Trump sabia de ataque de Israel a campo de gás no Irã, diz site

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria discutido previamente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, os planos de ataque ao campo de gás Pars Sul, no Irã

Mais cedo, Trump afirmou em publicação no Truth Social que não tinha conhecimento da operação, segundo informações divulgadas por veículos americanos nesta quinta-feira.

De acordo com o site Axios, que cita fontes oficiais dos dois países, Trump foi informado sobre a ofensiva israelense antes de sua execução. Fontes ouvidas pela CNN também afirmaram que o ataque foi previamente coordenado entre Israel e Estados Unidos.

A ofensiva atingiu o campo de gás Pars Sul, localizado no sul do Irã e considerado o maior do mundo, compartilhado com o Catar. Após o bombardeio, o Irã retaliou com um ataque à refinaria de gás natural liquefeito de Ras Laffan, principal instalação do setor no Catar.

O episódio elevou a tensão regional em meio à guerra no Oriente Médio e levou o governo catariano a buscar explicações junto à Casa Branca e ao Pentágono sobre o eventual conhecimento prévio dos Estados Unidos.

Após a repercussão, Trump publicou uma mensagem afirmando que os Estados Unidos “não sabiam nada sobre este ataque em particular” e que o Catar não teve qualquer envolvimento. Segundo o Axios, a declaração foi uma tentativa de apaziguar o governo catariano, que não havia sido avisado previamente.

O enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, chegou a intermediar contatos para organizar uma ligação entre Trump e o emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani.

Ameaça de escalada

Na publicação, Trump afirmou que Israel não deve realizar novos ataques ao complexo, a menos que o Irã volte a atingir o Catar.

Nesse cenário, segundo ele, os Estados Unidos poderão agir diretamente para destruir todo o campo de gás iraniano, “com ou sem” o apoio de Israel.

"Os Estados Unidos da América destruirão completamente todo o Campo de Gás South Pars com um nível de força e poder que o Irã nunca viu ou presenciou antes", disse Trump, caso os ataques por parte do Irã voltem a acontecer.

O South Pars Gas Field é uma das principais infraestruturas energéticas do país e um dos maiores campos de gás natural do mundo.

Segundo as fontes israelenses citadas pelo Axios, o objetivo da ofensiva era pressionar Teerã a interromper o bloqueio ao Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa parte relevante do petróleo mundial.

A sequência de ataques e ameaças reforça o risco de ampliação do conflito na região, com impacto direto sobre o mercado global de energia.

*Com EFE