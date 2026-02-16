Chanceler do Irã chega a Genebra para segunda rodada de negociações com EUA

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, chegou nesta segunda-feira, 16, a Genebra para a segunda rodada de conversas com os Estados Unidos sobre o programa nuclear da República Islâmica, informou a televisão estatal iraniana.

De acordo com o governo do Irã, as conversas serão “indiretas” e mediadas por Omã, após uma primeira rodada de negociações realizada em 6 de fevereiro na capital omanita, Mascate.

“O ministro chegou a Genebra à frente de uma delegação diplomática e técnica para participar da segunda rodada de negociações nucleares”, informou a emissora estatal iraniana IRIB em seu canal no Telegram.

Araghchi se reuniu com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, “para uma troca técnica aprofundada”, segundo afirmou o chanceler na rede social X.

Também pelo X, Grossi detalhou que o encontro serviu para preparar as “importantes negociações previstas para amanhã [terça-feira] em Genebra”.

Além disso, Araghchi tem previstas conversas com seus pares da Suíça e de Omã e com outros funcionários internacionais, de acordo com a chancelaria iraniana.

“Estou em Genebra com ideias reais para alcançar um acordo justo e equitativo. O que não está sobre a mesa: rendição diante de ameaças”, declarou Araghchi no X.

O Irã e os Estados Unidos retomaram uma série de contatos, após a brusca interrupção ocorrida em junho passado em decorrência dos bombardeios de Israel em território iraniano.

Essa ofensiva foi o estopim de um conflito de 12 dias ao qual os Estados Unidos se somaram, com ataques contra infraestruturas nucleares iranianas.

Suspeitas

O Irã sustenta que a pauta está centrada exclusivamente no programa nuclear, mas os Estados Unidos insistem em incluir na discussão o programa iraniano de mísseis balísticos e o apoio que o país presta a grupos armados da região.

Como na reunião do início deste mês, a delegação americana voltará a ser chefiada pelo enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e pelo genro do republicano, Jared Kushner, de acordo com a Casa Branca.

Apesar da perspectiva de uma nova rodada de negociações, Washington mantém o tom agressivo.

Em meio à feroz repressão aos protestos ocorridos em janeiro no Irã, Trump ameaçou intervir militarmente no país e chegou a enviar um porta-aviões à região, protegido por uma pequena frota de navios de combate. Na sexta-feira, confirmou o envio de um segundo porta-aviões.

“É preciso chegar a um acordo, do contrário será muito traumatizante” para o Irã, advertiu Trump um dia antes, e na sexta afirmou que uma mudança de regime no Irã “seria a melhor coisa que poderia acontecer”.

Por sua vez, o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Majid Takht-Ravanachi, disse à BBC que Teerã poderia assumir compromissos sobre seu estoque de urânio se Washington suspendesse as sanções econômicas impostas contra a República Islâmica.

“Se virmos sinceridade da parte deles [dos Estados Unidos], estou certo de que estaremos no caminho de um acordo”, afirmou.

Países ocidentais e Israel acusam o Irã de tentar dotar-se de armas nucleares, algo que Teerã nega, assegurando que seu programa nuclear tem fins civis, como a geração de energia.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que qualquer acordo deve implicar a retirada de todo o urânio enriquecido do Irã e ser capaz de impedir que Teerã possa enriquecer mais.