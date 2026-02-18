Acordo EUA-Japão sai do papel com projetos bilionários

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 17, o início dos investimentos do Japão em território americano, no âmbito do acordo comercial firmado entre os dois países em julho do ano passado.

O pacote prevê compromissos de até US$ 550 bilhões, com projetos iniciais nas áreas de energia, gás natural liquefeito (GNL) e minerais críticos.

Segundo o presidente, a primeira etapa dos aportes inclui a construção de uma usina termelétrica a gás em Ohio, uma fábrica de GNL no Golfo do México e uma unidade de processamento de minerais críticos na Geórgia.

Trump afirmou que os projetos têm potencial para fortalecer a base industrial dos EUA, ampliar a geração de empregos e reforçar a segurança econômica e nacional do país.

O acordo comercial com o Japão foi anunciado em julho de 2025 e incluiu a previsão dos investimentos bilionários, além da redução de 24% para 15% das tarifas recíprocas sobre produtos japoneses, incluindo automóveis. O texto também estabeleceu ampliação do acesso de produtos americanos ao mercado japonês, com prioridade para veículos e itens do setor agrícola.

Apesar do anúncio dos primeiros projetos, autoridades japonesas reconheceram na semana passada que ainda existem divergências sobre como os US$ 550 bilhões serão canalizados. Segundo o governo de Tóquio, será necessária coordenação estreita entre os dois países para definir o cronograma e os mecanismos de execução dos investimentos.

Washington e Tóquio afirmaram que pretendem acelerar as tratativas e manter diálogo permanente para garantir que os aportes avancem conforme o planejado e cumpram os objetivos de geração de empregos, desenvolvimento industrial e fortalecimento da segurança econômica em ambos os países.

*Com informações da EFE