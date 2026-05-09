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Irã ameaça atacar alvos dos EUA após ofensiva contra petroleiros

Teerã promete “resposta dura” contra bases americanas e “navios inimigos” caso novos ataques atinjam embarcações iranianas no Golfo de Omã

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 9 de maio de 2026 às 17h58.

A Guarda Revolucionária Islâmica ameaçou neste sábado, 9, retaliar os Estados Unidos após ataques americanos contra petroleiros iranianos no Golfo de Omã.

Segundo a televisão estatal Irib e a agência Isna, o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária afirmou que qualquer nova agressão contra embarcações comerciais do Irã provocará uma resposta militar direta.

“Qualquer ataque contra petroleiros e navios comerciais iranianos provocará uma resposta dura contra um dos centros dos Estados Unidos na região, assim como contra navios inimigos”, declarou o militar.

As ameaças surgem um dia depois de operações conduzidas pelo exército dos Estados Unidos contra dois petroleiros iranianos na região do Golfo de Omã, ampliando a tensão entre Washington e Teerã em uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo.

(Com informações da AFP)

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