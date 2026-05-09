Irã ameaça atacar alvos dos EUA após ofensiva contra petroleiros

A Guarda Revolucionária Islâmica ameaçou neste sábado, 9, retaliar os Estados Unidos após ataques americanos contra petroleiros iranianos no Golfo de Omã.

Segundo a televisão estatal Irib e a agência Isna, o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária afirmou que qualquer nova agressão contra embarcações comerciais do Irã provocará uma resposta militar direta.

“Qualquer ataque contra petroleiros e navios comerciais iranianos provocará uma resposta dura contra um dos centros dos Estados Unidos na região, assim como contra navios inimigos”, declarou o militar.

As ameaças surgem um dia depois de operações conduzidas pelo exército dos Estados Unidos contra dois petroleiros iranianos na região do Golfo de Omã, ampliando a tensão entre Washington e Teerã em uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo.

(Com informações da AFP)