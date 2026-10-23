França classifica como terrorismo ataque a tiros que deixou um morto e cinco feridos

RESUMO ＋ O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, classificou nesta sexta-feira, 23, como terrorista o ataque a tiros que matou uma pessoa e feriu cinco em Trappes e La Verrière, nos arredores de Paris. Um homem de 39 anos foi detido; o prefeito de Trappes, Ali Rabeh, afirmou que o atentado teve conotação racista, provavelmente islamofóbica.

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, definiu nesta sexta-feira (23) como "terrorista" o ataque a tiros que resultou em uma morte e deixou cinco pessoas feridas em municípios nos arredores de Paris.

De acordo com diversas fontes, um homem de 39 anos abriu fogo de dentro de um automóvel nas localidades de Trappes e La Verrière, situadas a sudoeste da capital francesa. O atirador acabou sendo detido na sequência, em outra cidade vizinha.

"Trata-se claramente de um crime terrorista, é um ato extremamente grave", declarou Nuñez, ao confirmar o balanço de um morto e cinco feridos durante um pronunciamento em Trappes.

O ministro detalhou que cinco policiais "detiveram o autor muito rapidamente". Segundo ele, a rápida ação dos agentes "provavelmente (...) interromperam essa trajetória assassina", que, pelas estimativas, "teria durado pouco menos de 15 minutos".

O prefeito de Trappes, Ali Rabeh, classificou o episódio como "um atentado com conotação racista, provavelmente islamofóbica", e fez um apelo por "concórdia".

"Somos coletivamente responsáveis pelo que acaba de acontecer e pelo que pode voltar a acontecer em nosso país, e a responsabilidade de todos nós é reduzir as tensões", alertou o prefeito.

A França tem enfrentado uma onda de atentados jihadistas ao longo da última década. Esse histórico inclui o massacre ocorrido na região central de Paris, em novembro de 2015, que vitimou mais de 130 pessoas.

Os atos de caráter antimuçulmano e antissemita voltaram a crescer no país desde outubro de 2023, impulsionados pelo ataque do movimento islamista Hamas contra Israel e pela subsequente guerra israelense na Faixa de Gaza. O conflito entre israelenses e palestinos tem forte impacto na sociedade francesa.

Apenas ao longo de 2025, os registros de ações antimuçulmanas deram um salto de 88%, alcançando 326 ocorrências, em um cenário também marcado pela ascensão da extrema direita.

Com AFP