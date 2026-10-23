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Netanyahu ordena fechamento da Cisjordânia após ataque a tiros deixar 5 feridos

Primeiro-ministro determinou o isolamento de Hebron e a preparação de um bloqueio total da Cisjordânia; dois atiradores foram mortos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10h06.

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou o isolamento de Hebron e a preparação de um fechamento total da Cisjordânia após um ataque a tiros que deixou cinco israelenses feridos nesta sexta-feira, 23. Dois atiradores foram mortos pelas forças israelenses. A decisão ocorre a quatro dias das eleições legislativas do país, marcadas para terça-feira, 27.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou o fechamento total da Cisjordânia nesta sexta-feira, 23, após um ataque a tiros que deixou cinco israelenses feridos perto da cidade de Hebron, no sul do território palestino ocupado.

Segundo comunicado divulgado pelo gabinete do premiê, a ordem determina o isolamento imediato de Hebron e a preparação das forças de segurança para um bloqueio de toda a Cisjordânia, com efeito a partir desta sexta-feira.

O governo israelense não informou por quanto tempo a medida permanecerá em vigor. Também não está claro como o fechamento afetará os deslocamentos da população palestina.

O ataque ocorreu a quatro dias das eleições legislativas de Israel, marcadas para terça-feira, 27, nas quais Netanyahu busca permanecer no cargo.

O que aconteceu em Hebron?

Dois homens armados abriram fogo contra israelenses em um posto de controle militar localizado em um cruzamento próximo a Hebron, na manhã desta sexta-feira.

Segundo uma fonte militar israelense ouvida pela agência EFE, os atiradores estavam armados com um fuzil M16 e uma pistola. Ambos foram mortos por soldados israelenses durante o confronto.

Um fotógrafo da AFP que presenciou o tiroteio relatou ter visto os corpos dos dois homens no local. Segundo a imprensa israelense, o confronto durou quase 20 minutos.

Os serviços de emergência de Israel atenderam cinco feridos, todos israelenses e na faixa dos 20 anos.

Dois feridos estavam em estado crítico, um apresentava ferimentos moderados e outros dois tinham lesões leves. Três pessoas foram hospitalizadas em Jerusalém.

As autoridades não esclareceram se os feridos eram militares.

O ataque ainda não havia sido reivindicado até a divulgação das informações pelas agências.

Netanyahu determina operações militares na Cisjordânia

Após o tiroteio, Netanyahu determinou que as Forças de Defesa de Israel (FDI) e os órgãos de segurança isolassem Hebron e se preparassem para impor um fechamento total da Cisjordânia.

O Exército israelense informou posteriormente que soldados e agentes da Polícia de Fronteiras iniciaram operações na cidade, incluindo buscas nas residências dos suspeitos e em outras áreas do território.

As forças israelenses também continuam procurando possíveis envolvidos no ataque.

Netanyahu visitou Hebron algumas horas depois do tiroteio e afirmou que a atuação dos soldados impediu um ataque de maiores proporções.

O premiê anunciou ainda o reforço das operações de segurança e novas prisões na Cisjordânia.

"Perseguiremos os terroristas do Hamas e aqueles que os enviam: em qualquer lugar e a qualquer momento. Eles não têm onde se esconder", afirmou Netanyahu.

Apesar da declaração do primeiro-ministro, o Hamas não reivindicou a autoria do ataque. Em comunicado, o grupo palestino classificou o episódio como uma "operação heroica" e pediu uma mobilização de palestinos na Cisjordânia.

Ataque ocorre às vésperas das eleições em Israel

O tiroteio aconteceu na reta final da campanha para as eleições legislativas israelenses, previstas para terça-feira, 27.

Após o ataque, Netanyahu determinou o cancelamento de todos os eventos políticos do Likud, partido conservador que lidera, programados para esta sexta-feira.

O principal adversário eleitoral do premiê, o ex-chefe do Estado-Maior Gadi Eisenkot, elogiou a atuação dos soldados israelenses e afirmou que eles evitaram um atentado de maiores proporções.

O episódio também provocou manifestações de integrantes da ala mais à direita do governo.

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, defendeu o desmantelamento da Autoridade Palestina, responsável pela administração de partes da Cisjordânia.

"Não é necessário esperar que aconteça outro 7 de outubro", declarou Ben Gvir, em referência ao ataque do Hamas contra Israel em 2023.

O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, também pediu uma operação militar na Cisjordânia semelhante à realizada na Faixa de Gaza, com o objetivo declarado de desmantelar a Autoridade Palestina e confiscar armas.

Posteriormente, Smotrich ordenou a demolição de construções palestinas classificadas por ele como ilegais nas proximidades do local do ataque.

Por que a Cisjordânia enfrenta uma escalada de tensão?

A Cisjordânia é um território palestino ocupado por Israel desde 1967. Hebron, onde ocorreu o ataque, é dividida entre uma área administrada pelas autoridades palestinas e outra sob controle militar israelense, onde também vivem colonos israelenses.

O tiroteio ocorreu em um período de aumento das tensões no território, incluindo ataques de colonos israelenses extremistas contra palestinos durante a colheita de azeitonas.

A ordem de Netanyahu amplia as operações de segurança israelenses na região, mas ainda não há informações detalhadas sobre a extensão das restrições de circulação nem sobre a duração do fechamento.

'Perguntas frequentes'

Por que Netanyahu ordenou o fechamento da Cisjordânia? ＋

O primeiro-ministro de Israel determinou a medida após um ataque a tiros perto de Hebron, nesta sexta-feira, 23, que deixou cinco israelenses feridos. Dois atiradores foram mortos pelas forças israelenses.

A Cisjordânia já está totalmente fechada? ＋

Netanyahu ordenou o isolamento imediato de Hebron e a preparação para um fechamento total da Cisjordânia. As informações divulgadas pelas autoridades não confirmam que todas as restrições já tenham sido implementadas.

Quanto tempo vai durar o fechamento da Cisjordânia? ＋

O governo israelense não especificou a duração da medida. Também não detalhou todas as consequências do bloqueio para a circulação da população palestina.

Quem realizou o ataque em Hebron? ＋

Dois homens armados abriram fogo contra israelenses e foram mortos por soldados. O ataque não havia sido reivindicado até a divulgação das informações pelas agências EFE e AFP.

Quando serão as eleições em Israel? ＋

As eleições legislativas israelenses estão marcadas para terça-feira, 27 de outubro de 2026. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu busca permanecer no cargo.

Acompanhe tudo sobre:IsraelBenjamin Netanyahu

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