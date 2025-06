Irã ameaça 'danos irreparáveis': como Teerã deve retaliar se EUA se unirem à guerra com Israel?

Após ameaças do presidente Donald Trump, o líder suprema do Irã, aiatolá Ali Khamenei, advertiu nesta quarta-feira, 18, os EUA a não aderir ao esforço de guerra de Israel contra a República Islâmica, afirmando que isso causaria "danos irreparáveis". De acordo com autoridades americanas que revisaram relatórios de inteligência, o Irã preparou mísseis e outros equipamentos militares para ataques a bases americanas no Oriente Médio.

Autoridades americanas disseram que o Irã não precisaria de muita preparação para atacar bases americanas na região. O Exército iraniano possui bases de mísseis com fácil alcance de ataque no Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos. Comandantes puseram tropas americanas em alerta máximo em bases militares por toda a região, incluindo Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm mais de 40 mil soldados destacados no Oriente Médio.

Duas autoridades iranianas indicaram que os ataques de retaliação começariam pelas bases dos EUA no Iraque e que o país teria como alvo quaisquer bases que estejam em países árabes e que participem de um ataque. Outras autoridades disseram que, no caso de um ataque, o Irã poderia começar a minar o Estreito de Ormuz, uma tática que visa encurralar navios de guerra americanos no Golfo Pérsico.

"Nossos inimigos devem saber que não podem chegar a uma solução com ataques militares contra nós e não serão capazes de impor sua vontade ao povo iraniano", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em um comunicado na segunda-feira. Araghchi disse a seus colegas europeus, em conversas telefônicas, que, se a guerra se alastrasse, a culpa recairia sobre Israel e seus principais apoiadores, de acordo com um resumo das ligações fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã.

Apoio de milícias pró-Teerã

Se os Estados Unidos se juntarem à campanha israelense e atacarem Fordow, uma importante instalação nuclear iraniana, a milícia Houthi, apoiada por Teerã, quase certamente retomará os ataques a navios no Mar Vermelho, disseram as autoridades. Acrescentaram ainda que milícias pró-iranianas no Iraque e na Síria provavelmente tentarão atacar bases americanas nesses locais.