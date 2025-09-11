Inteligência sul-coreana identifica Ju Ae como herdeira de Kim Jong Un

A agência de inteligência da Coreia do Sul afirmou nesta quinta-feira, 11, que a filha do líder norte-coreano Kim Jong Un, Ju Ae, que recentemente o acompanhou em uma visita oficial a Pequim, é considerada sua "provável sucessora".

A adolescente chamou a atenção mundial no início do mês, quando fez sua primeira viagem oficial ao exterior com o pai, que se reuniu com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin.

Embora analistas tenham apontado Ju Ae como possível herdeira de Kim, outros sugerem que ela tem um irmão mais velho que está sendo preparado em segredo para liderar o país fechado, que possui armas nucleares.

A agência de inteligência sul-coreana "considera que ela assegurou a 'narrativa revolucionária' necessária para reforçar sua posição como provável sucessora" após a viagem à **China", disse o legislador Lee Seong-kweun à imprensa, após reunião com funcionários da agência.

"A agência considera Kim Ju Ae como a herdeira reconhecida e considera que sua participação na visita à China faz parte da culminância da narrativa de sucessão", comentou.

Primeira aparição pública e contexto familiar

Ju Ae foi apresentada publicamente ao mundo em 2022, quando acompanhou o pai no lançamento de um míssil intercontinental. Desde então, a imprensa estatal norte-coreana a identifica como "a filha querida" e a trata com o título honorífico de "hyangdo", reservado para líderes importantes ou sucessores.

Antes de 2022, a única confirmação da existência de Kim Ju Ae havia sido apresentada pelo ex-jogador de basquete americano Dennis Rodman, que afirmou ter conhecido a jovem durante uma visita à Coreia do Norte em 2013.

As autoridades sul-coreanas informaram inicialmente que o líder Kim Jong Un e sua esposa, Ri Sol Ju, tiveram um filho em 2010 e que Ju Ae nasceu posteriormente. Em 2023, o Ministério da Unificação afirmou que o governo sul-coreano era "incapaz de confirmar a existência" do filho de Kim Jong Un.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, provavelmente nascido em 1983 ou 1984, não tinha 30 anos quando sucedeu seu pai, Kim Jong Il, em dezembro de 2011.

O deputado Lee declarou que os rumores sobre outro filho de Kim, incluindo um com deficiência ou que estuda no exterior, "não são considerados confiáveis".