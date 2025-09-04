Mundo

Conheça a possível sucessora de Kim Jong-un na Coreia do Norte

Kim Ju-ae é vista como sucessora mais provável do pai após aparecer em evento na China

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 07h43.

A jovem filha do norte-coreano, Kim Jong-un, que frequentemente acompanha o pai em eventos públicos e testes de mísseis de longo alcance, é a sucessora mais provável de Kim caso ele morra, afirmou a agência de inteligência da Coreia do Sul aos parlamentares do país no ano passado. Segundo a BBC, esta foi a primeira vez que o órgão reconheceu a menina como herdeira do líder.

Esta semana, a garota ganhou os holofotes do mundo todo ao acompanhar o líder da Coreia do Norte em sua viagem a Pequim. Na ocasião, ele se reuniu com os presidentes da China e da Rússia, dois dos principais aliados de seu país. Apesar do peso geopolítico do encontro, a reunião parece ter tido outro objetivo: apresentar a filha como sua potencial sucessora.

Kim Ju-ae acompanhou o pai a Pequim, onde ele se juntou a líderes de mais de 20 países em um desfile militar nesta quarta-feira (3). Depois que o trem que transportava a comitiva de Kim chegou à Estação Ferroviária de Pequim na terça-feira (2), Ju-ae ficou ao lado de Kim enquanto ele era recebido por altos funcionários chineses, de acordo com fotos divulgadas pela mídia estatal norte-coreana.

Quem é a potencial sucessora de Kim Jong-un?

Ju-ae, que se acredita ter 12 anos, é a única filha de Kim a aparecer na mídia estatal norte-coreana, que se refere a ela como "querida filha". Desde o final de 2022, ela acompanha o pai em desfiles militares, testes de armas e outros eventos domésticos politicamente significativos.

Analistas sul-coreanos afirmaram que Kim parece estar preparando-a para ser sua sucessora, embora também tenham sido cautelosos em não tirar conclusões precipitadas. O fato de ele ter levado Ju-ae em sua primeira viagem à China em seis anos e a uma importante reunião de líderes internacionais é um novo sinal significativo de seu status crescente, afirmaram alguns.

Yang Moo-jin, ex-presidente da Universidade de Estudos Norte-Coreanos, com sede em Seul, disse que a menina estava passando pelo ritual de "se apresentar" à liderança da China, o aliado mais importante da Coreia do Norte.

Identificação de Kim Ju-ae e detalhes sobre sua família

Embora a Coreia do Norte não revele nenhum detalhe pessoal sobre a filha do ditador, incluindo seu nome, há algum tempo, as autoridades sul-coreanas a identificaram como Kim Ju-ae. Descrita pela Agência Central de Notícias do país (KCNA) como a filha "mais amada" do líder, ela é a única dos três filhos de Kim que já teve sua imagem revelada. Estima-se que o filho mais velho tenha nascido em 2010, e a mais nova, em 2017.

