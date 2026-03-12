Mundo

Indústrias de alta tecnologia da China crescem 16,1% no início de 2026

Receita de vendas dos serviços científicos e tecnológicos cresceu 23,6%

IA no setor elétrico: apoio à previsão de demanda, clima e operação em tempo real.

Publicado em 12 de março de 2026 às 18h23.

Dados fiscais da Administração Estatal de Tributação da China mostram que a receita de vendas das indústrias de alta tecnologia do país cresceu 16,1% entre janeiro e fevereiro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O avanço ocorreu tanto em serviços quanto na manufatura. A receita de serviços de alta tecnologia aumentou 17,2%, com destaque para serviços de intermediação científica e tecnológica, que cresceram 25,6%, e para pesquisa e desenvolvimento em ciências naturais, com alta de 17,4%.

Na manufatura de alta tecnologia, a receita de vendas subiu 14,5%. Os segmentos de equipamentos aeroespaciais e de equipamentos eletrônicos e de comunicação registraram crescimento de 28,5% e 18,4%, respectivamente.

Os dados também apontam maior atividade no setor de ciência e tecnologia. A receita de vendas dos serviços científicos e tecnológicos cresceu 23,6%, enquanto as indústrias intensivas em propriedade intelectual tiveram aumento de 12,8%.

Além disso, a digitalização industrial avançou no período. As compras de tecnologias digitais por empresas cresceram 10,8%, e chegaram a 16% entre empresas manufatureiras. Já a receita dos principais setores da economia digital também aumentou 10,8%.

Para Chen Binkai, vice-presidente da Universidade Central de Finanças e Economia da China, os dados mostram expansão das atividades ligadas à inovação no primeiro ano do 15º Plano Quinquenal da China e maior integração entre tecnologia e economia real.

