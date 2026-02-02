Indústria automotiva de cidade chinesa atinge 1,1 trilhão de yuans com carros inteligentes

O setor automotivo de Hubei registrou faturamento de 1,1 trilhão de yuans em 2025, impulsionado pelo crescimento da produção de veículos inteligentes e de nova energia em Huangshi. A cidade lançou, em 1º de fevereiro, uma zona de testes e operação para carros autônomos e veículos movidos a hidrogênio na Nova Área Ecológica do Lago Daye.

Segundo o Departamento Provincial de Economia e Tecnologia da Informação, o setor apresenta recuperação robusta e transformação acelerada. A produção local de automóveis de Huangshi atingiu 31,508 bilhões de yuans, alta de 79,3% em relação ao ano anterior.

Historicamente, Huangshi se concentrava na fabricação de componentes automotivos, como cubos de roda, folhas de cobre e placas de circuito impresso, com pouca produção de veículos completos. Durante o 14º Plano Quinquenal, a cidade passou a investir na produção de automóveis e eletrônicos, revitalizando a antiga Hanlong Automobile e atraindo a Great Wall Motors. Na Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia do Lago Daye, a presença da Great Wall Motors estimulou a concentração de fornecedores e empresas de apoio.

Em 2025, Huangshi transformou sua experiência em autopeças em liderança na produção de veículos completos. A linha de MPVs de alta altitude e nova energia da marca Great Wall Wei vendeu mais de 60 mil unidades, gerando produção acima de 15 bilhões de yuans. Empresas como Dongbei Foundry e Lizhong Wheel registraram crescimento acelerado, consolidando a base da indústria de veículos inteligentes e conectados da cidade.

A cidade conta atualmente com 53 empresas na cadeia automotiva, incluindo 38 de grande porte, com taxa de nacionalização de peças de 43%. A nova zona de testes ocupa 22 quilômetros quadrados e integrará táxis, ônibus, veículos turísticos, de entrega, de limpeza e de patrulha autônoma. Também serão aplicados veículos movidos a hidrogênio em obras municipais, logística portuária e transporte urbano. Durante o evento, foram assinados 20 projetos industriais, com investimento total planejado superior a 35 bilhões de yuans.

O principal responsável pelo Comitê Municipal do Partido de Huangshi afirmou que a cidade buscará fortalecer a sinergia entre indústrias de novas energias e veículos inteligentes conectados, acelerando o desenvolvimento de um polo industrial de nível trilionário de yuans.