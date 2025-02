Índia garante compras de petróleo bruto do Brasil com 'acordo histórico'

A Índia anunciou nesta quarta-feira, 12, a assinatura de um acordo entre sua estatal Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) e a Petrobras, que prevê o fornecimento de aproximadamente seis milhões de barris de petróleo bruto por parte da petrolífera brasileira.

O acordo assinado no âmbito da India Energy Week chega em meio a esforços contínuos para melhorar a segurança energética no país de mais de 1,4 bilhão de pessoas e diversificar o fornecimento de petróleo bruto em um momento de incerteza global.

O acordo foi assinado pelo diretor-executivo de Comércio Internacional e Gestão de Riscos da BPCL, Manoj Heda; e o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Romeo Schlosser; na presença do ministro do Petróleo da Índia, Hardeep Singh Puri; e da presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Inicialmente com duração de um ano e prorrogável por mais um ano, o acordo garantirá um fornecimento constante de petróleo bruto brasileiro às refinarias da BPCL, fortalecendo a parceria entre as duas empresas e aprofundando a cooperação energética entre a Índia e o Brasil.

Com este acordo, a Índia está tomando medidas para diversificar suas fontes de hidrocarbonetos, fortalecer sua segurança energética e reduzir a dependência de um único fornecedor, à medida que a demanda do país, que avança na velocidade de seu desenvolvimento, aumenta rapidamente.

"O acordo marca um passo significativo nos esforços contínuos para aumentar a segurança energética e diversificar o fornecimento de petróleo bruto por nossas entidades de energia", disse o ministro do Petróleo indiano em uma mensagem no X.

Nesta semana, a Indian Oil Corp Ltd (IOCL) também deve assinar um acordo com a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) para a compra de longo prazo de US$ 7 bilhões em gás natural liquefeito (GNL).

A diversificação das fontes de energia e petróleo é fundamental para a Índia, que atualmente é o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo e deve aumentar nos próximos anos.