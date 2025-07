Índia diz que protegerá interesses nacionais após anúncio de tarifas dos EUA

O governo da Índia afirmou, nesta quarta-feira, que tomará “todas as medidas necessárias para salvaguardar os interesses nacionais”, após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 25% sobre as importações provenientes do país asiático a partir de 1º de agosto, afirmou o Ministério do Comércio e Indústria indiano em um comunicado.

O governo lembrou que Índia e EUA negociaram nos últimos meses para chegar a um acordo comercial “justo, equilibrado e mutuamente benéfico” e afirmou que Nova Delhi “mantém seu compromisso com esse objetivo”.

O comunicado acrescentou que a proteção dos interesses dos agricultores, empreendedores e pequenas e médias empresas é uma prioridade para o governo, que citou como referência a postura em outros acordos recentes, incluindo o recente pacto econômico assinado com o Reino Unido.

A primeira reação de Nova Delhi veio horas depois de Trump anunciar a imposição de uma tarifa de 25% sobre as importações da Índia, junto com uma penalidade adicional por manter laços comerciais com a Rússia, apesar das sanções internacionais.

O mandatário americano justificou as novas medidas afirmando que a Índia impõe “tarifas muito altas, entre as mais altas do mundo”, e que mantém “as barreiras comerciais não monetárias mais rígidas e desagradáveis de qualquer país”, o que, em sua opinião, limitou o comércio bilateral.

Trump destacou que os EUA têm “um enorme déficit comercial com a Índia”.

Os EUA são um dos principais parceiros comerciais do país liderado por Narendra Modi, com um comércio bilateral de bens que atingiu US$ 129,2 bilhões em 2024, de acordo com o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR).

Somente neste ano, os EUA registraram um déficit de mais de US$ 45 bilhões em sua balança comercial com a Índia.