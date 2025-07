Emergência nacional, Bolsonaro e Moraes: as justificativas de Trump para taxar o Brasil em 50% Presidente dos EUA justifica medida por ‘ameaça incomum’ à segurança e à liberdade americana, com foco na atuação do STF e perseguição a Bolsonaro

A ordem executiva se baseia na Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional, de 1977 (Saulo Angelo/Getty Images)