Trump anuncia tarifação de 25% para a Índia por comprar armas e energia russas

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta quarta-feira, 30, que o país irá penalizar a Índia com uma tarifa de 25%, a ser aplicada a partir de sexta-feira, 1º de agosto.

Em uma postagem em sua rede social, a Truth Social, Trump criticou as altas tarifas comerciais da Índia, além de seu longo histórico de compras de armas e energia da Rússia, especialmente em um momento de crescente tensão global.

Embora considere a Índia um "amigo" dos Estados Unidos, Trump afirmou que o país asiático tem sido um dos maiores compradores de equipamentos militares russos e também o maior consumidor de energia russa, ao lado da China.

A crítica vem em meio à pressão internacional sobre a Rússia devido à invasão da Ucrânia, com Trump observando que essas compras contrariam o apelo mundial para que Moscou cesse a violência.

Imposição de tarifas e consequências comerciais

Em sua postagem, Trump reiterou que, em função desse comportamento, a Índia será penalizada com a tarifa de 25% e uma multa adicional por suas ações comerciais. A medida, que entra em vigor na próxima sexta-feira, representa mais uma etapa na política de pressão de Trump sobre nações que considera prejudiciais aos interesses comerciais dos Estados Unidos, especialmente no que se refere à sua relação com a Rússia.

O impacto dessa tarifa será observado principalmente nas relações comerciais entre os dois países, com a Índia podendo sofrer consequências no comércio de produtos sensíveis, como energia e armamentos, áreas nas quais mantém fortes laços com a Rússia.