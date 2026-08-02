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Helicópteros colidem no ar durante combate a incêndio na Grécia; assista

Piloto e copiloto de uma das aeronaves morreram; tripulação do segundo helicóptero foi resgatada sem ferimentos

Dois helicópteros se chocam em ação contra incêndio na Grécia (Reprodução/Redes Sociais)

Dois helicópteros se chocam em ação contra incêndio na Grécia (Reprodução/Redes Sociais)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 15h16.

Dois helicópteros Bell colidiram no ar neste domingo, 2, enquanto participavam do combate a um incêndio florestal na região de Psatha, a oeste de Atenas, informou o Corpo de Bombeiros grego. O piloto e o copiloto de uma das aeronaves morreram no acidente.

Como foi o acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos helicópteros atingiu a parte inferior do outro durante a operação aérea, explodiu e caiu em seguida. A segunda aeronave também caiu, mas sua tripulação foi resgatada sem ferimentos.

Após a colisão, todos os helicópteros Bell que operavam na região foram imobilizados à espera de uma investigação, segundo a emissora estatal ERT.

 

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Vítimas

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis, os dois tripulantes do helicóptero atingido foram levados inconscientes ao hospital, onde o óbito foi confirmado. O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis informou, em comunicado, que as vítimas são um tripulante dinamarquês e um grego.

Com as duas mortes, sobe para cinco o número de vítimas fatais relacionadas aos incêndios florestais na Grécia nesta semana — três bombeiros também haviam morrido nos últimos dias em Creta e no Peloponeso.

*Com informações da AFP

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