Ataque de rebeldes houthis deixa mortos pela primeira vez no Mar Vermelho

Um ataque com mísseis balísticos feito por rebeldes houthis contra um navio comercial no Golfo de Áden deixou ao menos três membros da tripulação mortos e seis feridos, informaram autoridades americanas nesta quarta-feira. É a primeira vez que uma ação do grupo iemenita, apoiado pelo Irã, deixa vítimas fatais desde o início dos ataques contra embarcações no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, em outubro, em retaliação à ofensiva israelense na Faixa de Gaza. Outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, a embarcação M/V True Confidence”, de bandeira de Barbados e propriedade liberiana, teve danos significativos. “A tripulação abandonou o barco e os navios de guerra da coalizão responderam e estão avaliando a situação”, disse o Centcom, ao destacar que se tratava da quinta vez que os huthis lançavam um míssil balístico em dois dias.

Devido aos ataques dos huthis, os Estados Unidos implementaram uma força internacional de proteção marítima e realizaram, muitas vezes com a ajuda do Reino Unido, bombardeios contra posições dos rebeldes no Iêmen. Por isso os insurgentes também atacam barcos americanos e britânicos.