Hezbollah dispara foguetes contra base naval e quartel no norte de Israel

O grupo xiita libanês Hezbollah disparou nesta segunda-feira foguetes contra uma base naval a noroeste da cidade de Haifa, no norte de Israel, e contra um quartel militar a leste da cidade de Netanya.

O Hezbollah informou em comunicado que, por volta das 9h30 (horário local), realizou um ataque com foguetes contra uma base naval identificada como Stella Maris, a noroeste de Haifa, onde concentrou grande parte de suas investidas nos últimos dias.

Mais tarde, o grupo fez mais um ataque, desta vez contra o quartel de Beit Lid, localizado a leste de Netanya, cidade que fica entre Haifa e Tel Aviv.

“A Resistência Islâmica continua presente e pronta para defender nosso país e nosso povo firme e oprimido, e não hesitará em cumprir seu dever para deter o inimigo”, disse o Hezbollah, além de acrescentar que os ataques são uma resposta à morte de seu líder, Hassan Nasrallah, morto por Israel nos subúrbios de Beirute no final de setembro.

O grupo armado também reivindicou a responsabilidade por outros cerca de 20 ataques, principalmente contra o avanço das tropas israelenses no sul do Líbano, onde Israel iniciou uma invasão terrestre há duas semanas, a qual está enfrentando forte resistência do Hezbollah.

O movimento xiita libanês também afirmou que, por volta das 14h33, usou um lançador de foguetes contra o assentamento de Karmiel, a leste da cidade de Acre, no norte de Israel.

Os ataques acontecem um dia depois que um drone lançado pelo Hezbollah, que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) não conseguiram interceptar, matou pelo menos quatro militares do país e feriu dezenas na base de Golani, no sul de Haifa.