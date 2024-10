Netanyahu promete 'bombardear sem piedade' o Hezbollah em meio a incidentes com missão de paz da ONU

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira que as forças do país vão continuar a "bombardear sem piedade" o movimento libanês Hezbollah, incluindo em Beirute, em meio à pressão internacional diante da escalada do conflito e das polêmicas ações no campo de batalha que resultaram em danos aos soldados internacionais da missão de paz da ONU no sul do Líbano.

"Quero ser claro: continuaremos a atacar impiedosamente o Hezbollah em todas as partes do Líbano, incluindo Beirute", disse Netanyahu durante uma visita à base militar onde quatro soldados israelenses foram mortos no domingo.

O ataque no dia anterior é considerado até aqui o pior lançado pelo Hezbollah, que confirmou ter disparado drones contra a base militar em Binyamina, a sudeste de Haifa, contra o território israelense. Além dos quatro militares mortos durante a detonação, cerca de 60 ficaram feridos, de acordo com as autoridades israelenses. Sirenes de alerta voltaram a soar no norte do país nesta segunda-feira, sem nenhum impacto fatal registrado.