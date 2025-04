Helicóptero cai no rio Hudson em Nova York; veja vídeo

Um helicóptero caiu no rio Hudson, em Nova York, nesta quinta-feira, 10. As equipes de resgate estão ativas na região em busca de possíveis sobreviventes.

A polícia de Nova York confirmou o incidente e emitiu um alerta sobre a queda da aeronave nas proximidades da West Side Highway e Spring Street. Também informou que, em razão do ocorrido, há a presença de veículos de emergência nas imediações, o que pode gerar atrasos no trânsito nas áreas próximas.

Até a última atualização divulgada pela agência de notícias AP, não foram divulgadas informações sobre o número de vítimas ou as causas do acidente. As autoridades não revelaram detalhes sobre o modelo do helicóptero ou seu destino.

O acidente ocorre em uma região histórica para emergências aéreas, já que em 2009 o rio Hudson foi o cenário do famoso "Milagre do rio Hudson", quando um avião da US Airways fez um pouso de emergência após perder ambos os motores, resultando na sobrevivência de todas as 155 pessoas a bordo.

BREAKING: A helicopter crashed in the Hudson River near New York City on Thursday afternoon, and fatalities have been reported, law enforcement sources told ABC News.

At least four people were on board, according to fire officials. https://t.co/Ddfy1Z72Jb pic.twitter.com/zoSGmftgDX

— ABC News (@ABC) April 10, 2025