Guerra: Rússia chega à segunda maior cidade da Ucrânia

A Ucrânia tem controle total sobre a cidade de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, com 1,5 milhão de habitantes, informou o governo regional em suas redes sociais neste domingo.

"O controle sobre Kharkiv é totalmente nosso! As forças armadas, a polícia e as forças de defesa estão trabalhando, e a cidade está sendo completamente limpa do inimigo", escreveu Oleh Synyehubov, governador de Kharkiv, no Telegram.

Em comunicado anterior, Synyehubov chegou a dizer para os moradores não saírem de suas casas devido ao conflito entre tropas russas e ucranianas em Kharkiv.

"Os veículos leves do inimigo russo invadiram Kharkiv, incluindo o centro da cidade", afirmou Oleh Synyehubov.

Uma testemunha em Kharkiv disse que soldados russos e veículos blindados puderam ser vistos em diferentes partes da cidade e disparos podem ser ouvidos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram vários veículos militares na cidade.