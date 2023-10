Guerra Israel-Hamas: Exército israelense quer remover Hamas do poder na Faixa de Gaza

Para o porta-voz das forças de Defesa israelenses, Jonathan Conricus, o único jeito de resolver o conflito entre Israel e o grupo Hamas é remover o grupo terrorista do poder da Faixa de Gaza. Conricus afirmou que o exército já trabalha para isso, nesta segunda-feira, 9.

A fala foi publicada no X (antigo Twitter), e foram além dos primeiros comentários feitos pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No último domingo, dia 8, Netanyahu havia sido mais brando em suas publicações. Afirmou que seu gabinete de segurança "tomou a decisão de destruir a capacidade do Hamas de governar de uma forma que representasse uma ameaça aos civis israelitas".

Número de mortes aumenta

No balanço divulgado pelo ministério da Saúde de Israel, o número de mortos já passou de 1.200 pessoas. Além disso, são mais 2,3 mil feridos nos hospitais israelenses, sendo 365 em estado grave. Em Gaza, as autoridades apontam que 413 pessoas morreram até o momento após o contra-ataque de Israel realizado no último domingo.

Mil militantes do Hamas participaram do ataque inicial e sem precedentes a Israel no sábado, 7, disse Conricus. "É de longe o pior dia de Isael", afirmou.

Faixa de Gaza sem comida e eletricidade

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou que o país está realizando um bloqueio total na Faixa de Gaza, com proibição de entrada de alimentos e águas. Gallant afirmou que as autoridades israelenses vão cortar a eletricidade e bloquear a entrada de alimentos e combustível como parte de “um cerco completo” a Gaza. Mais cedo, o exército israelense afirmou nesta segunda que tem o controle total das cidades do sul de Israel atacadas desde o início da ofensiva do Hamas. “Temos controle total das comunidades”, declarou Hagari. O general esclareceu que “ainda pode haver terroristas na área”.

Fonte: Associated Press.

