EXAME Exame leva 1,7 milhão ao YouTube e impacta 20 milhões de pessoas na eleição

A EXAME encerrou o primeiro turno das eleições com mais de 1,7 milhão de visualizações no YouTube e 4 milhões de pageviews na cobertura eleitoral no domingo, dia 4. São mais de 20 milhões de pessoas impactadas, entre site e redes sociais. Os resultados refletem uma operação editorial iniciada meses antes da votação e intensificada no dia do pleito, com produção em tempo real, apuração em campo e análise dos principais acontecimentos do dia.

Sete horas de live e redação em modo eleição

A transmissão da EXAME no YouTube teve sete horas de duração e reuniu especialistas como Fábio Zambeli, analista de risco político e jornalista, Cila Schulman, CEO do Ideia Instituto de Pesquisa; e Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

A operação contou ainda com um agregador de notícias dos estados no site e uma equipe de mais de 30 jornalistas e colaboradores de diferentes áreas, responsável por acompanhar a apuração e atualizar os conteúdos em tempo real.

Assista a Live aqui:

Uma cobertura para entender o impacto das eleições

Para Lucas Amorim, diretor de Redação da EXAME, a cobertura eleitoral vai além do acompanhamento dos resultados. As eleições têm impacto direto sobre empresas, investidores e os rumos do país.

“Para a EXAME, é a oportunidade de jogar luz nas pautas relevantes, com uma cobertura multimídia que alia notícia, contexto, análise e apuração in loco”, afirma.

Presença em oito estados

A estratégia de cobertura foi ampliada neste ano com repórteres e correspondentes em diferentes regiões do país.

Segundo Luciano Pádua, editor de Macroeconomia da EXAME e responsável pela cobertura, a operação representa uma evolução do trabalho iniciado pela redação em 2022.

“A EXAME investe desde 2022 na cobertura em tempo real dos resultados das eleições, atingindo milhões de brasileiros. Neste ano, avançamos nas ferramentas para auxiliar os eleitores, como o mapa eleitoral e o agregador de pesquisas Inteligov/EXAME, e ampliamos o acompanhamento da disputa com correspondentes e repórteres em oito estados diferentes”, diz.

A cobertura contou com reforços em estados chave:

* Leo Almeida, na Bahia

* Gabi Gutierrez, no Pará

* Dione Alves, em Minas Gerais

* Ana Serrão, no Ceará

* Sharon Baptista, em Pernambuco

Em São Paulo, o repórter de Negócios Daniel Giussani viajou a Porto Alegre (RS) para realizar entradas ao vivo durante a transmissão da EXAME no YouTube. O repórter de Brasil e Economia, André Martins, apresentou a Live, contando com a participação da repórter Isabela Rovaroto trazendo os resultados e apurações factuais.

Segundo turno já está no radar

A operação eleitoral da EXAME continua no segundo turno. A redação prepara uma nova transmissão ao vivo no YouTube, com participação de analistas, apuração em tempo real e conteúdos voltados a explicar os principais movimentos da disputa e seus impactos para o país, empresas e investidores.