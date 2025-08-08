Com onda de calor, 3 pessoas morrem na Grécia devido a ventos de até 88km/h e incêndios florestais

Três pessoas, incluindo dois turistas vietnamitas, morreram na Grécia nesta sexta-feira devido aos fortes ventos que alimentaram incêndios florestais e interromperam as conexões marítimas com as ilhas durante o período de festas. Os turistas vietnamitas morreram na ilha grega de Milos, no Mar Egeu.

"Um homem e uma mulher foram encontrados inconscientes no mar" perto da praia de Sarakiniko em Milos, uma ilha das Cíclades, e "foram levados ao centro de saúde local", disse um oficial da polícia portuária grega à AFP.

— Eram turistas vietnamitas que faziam parte de um grupo em um cruzeiro. A mulher caiu na água e o homem aparentemente tentou salvá-la; ambos morreram — acrescentou, sem dar mais detalhes sobre a causa do acidente.

Incêndios florestais e condições meteorológicas extremas

Rajadas de 88 km/h, soprando principalmente no Mar Egeu, e temperaturas chegando a 35°C em algumas regiões, alimentaram vários incêndios em território grego, incluindo um violento em Keratea, cerca de 40 km a sudeste de Atenas, segundo as autoridades.

"Infelizmente, o corpo de um idoso foi encontrado" em sua casa destruída por um incêndio em Keratea, anunciou Vassilis Vathrakoyannis, porta-voz do corpo de bombeiros, na televisão estatal em Ert à noite.

Combate ao incêndio e evacuações

Mais de 200 bombeiros, apoiados por caminhões-tanque e helicópteros, estavam combatendo o incêndio. "É um incêndio difícil" devido às fortes rajadas de vento, disse Costas Tsigkas, do corpo de bombeiros, acrescentando que várias cidades foram evacuadas.

Ventos fortes também interromperam a viagem de dezenas de milhares de turistas, que ficaram presos porque as balsas permaneceram no porto.

Os portos perto de Atenas foram fechados ao tráfego de balsas, exceto aqueles que atendem as ilhas perto do Golfo Sarônico, como Hydra, Egina, Dokos e Spetses, impedindo dezenas de milhares de turistas de viajar no meio do verão.