Giorgia Meloni é designada primeira-ministra da Itália

A pós-fascista Giorgia Meloni foi designada nesta sexta-feira, 21, primeira-ministra da Itália, como líder do partido Irmãos de Itália (Fratelli d'Itália), vencedor das eleições legislativas.

Meloni, de 45 anos, se torna, assim, a primeira mulher à frente do Executivo da terceira maior economia da União Europeia (UE) e país-membro da Otan. Sua chegada ao poder acontece um século depois da de Benito Mussolini.

O presidente Sergio Mattarella confiou a Meloni a tarefa de formar o governo e seu primeiro anúncio foi designar como ministro da Economia Giancarlo Giorgetti, considerado um nome moderado e pró-UE do partido de extrema direita Liga, de Matteo Salvini.

Giorgetti deverá coordenar com os demais países da UE a resposta a uma conjuntura difícil, acentuada pela crise energética e a inflação.

Apesar de sua reputação como eurocética, Meloni também indicou para o Ministério das Relações Exteriores um defensor convicto do multilateralismo europeu, o ex-presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.

A tarefa de Meloni, no entanto, não será fácil, pois ela terá que manter a unidade em uma coalizão que já apresenta fissuras.

