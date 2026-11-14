França tem novos protestos contra custo de vida e projeto de lei sobre policiais

A mobilização ocorre a poucos meses das eleições presidenciais de 2027, que definirão o sucessor de Emmanuel Macron. (Christophe ARCHAMBAULT/AFP)
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 15h16.
Última atualização em 14 de novembro de 2026 às 15h22.
A França enfrenta novos protestos em massa contra o aumento do custo de vida e um projeto de lei que amplia a proteção a policiais que usam armas. Milhares de pessoas participaram de manifestações em todo o país, com destaque para Paris. Os protestos ocorrem em um momento político sensível, próximo às eleições presidenciais de 2027.
Milhares de pessoas voltaram às ruas da França neste sábado, 14, para protestar contra o aumento do custo de vida e um projeto de lei que amplia a proteção aos policiais que fazem uso de armas de fogo.
Segundo o Ministério do Interior, 106 mil pessoas participaram das manifestações em todo o país, sendo 24 mil em Paris.
As organizações sindicais, por sua vez, estimam que os protestos reuniram 200 mil manifestantes, dos quais 100 mil na capital francesa.
A segunda maior economia da União Europeia enfrenta há mais de um mês uma onda de manifestações e bloqueios em escolas de ensino médio. A mobilização ocorre a poucos meses das eleições presidenciais de 2027, que definirão o sucessor de Emmanuel Macron.
Embora os protestos tenham sido majoritariamente pacíficos, houve episódios isolados de violência durante as mobilizações.
No sábado anterior, as autoridades contabilizaram 146 mil manifestantes em toda a França, número superior ao registrado neste fim de semana, mas abaixo dos níveis observados em mobilizações anteriores.