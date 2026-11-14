França tem novos protestos contra custo de vida e projeto de lei sobre policiais

Milhares de pessoas voltaram às ruas da França neste sábado, 14, para protestar contra o aumento do custo de vida e um projeto de lei que amplia a proteção aos policiais que fazem uso de armas de fogo.

Segundo o Ministério do Interior, 106 mil pessoas participaram das manifestações em todo o país, sendo 24 mil em Paris.

As organizações sindicais, por sua vez, estimam que os protestos reuniram 200 mil manifestantes, dos quais 100 mil na capital francesa.

A segunda maior economia da União Europeia enfrenta há mais de um mês uma onda de manifestações e bloqueios em escolas de ensino médio. A mobilização ocorre a poucos meses das eleições presidenciais de 2027, que definirão o sucessor de Emmanuel Macron.

Embora os protestos tenham sido majoritariamente pacíficos, houve episódios isolados de violência durante as mobilizações.

No sábado anterior, as autoridades contabilizaram 146 mil manifestantes em toda a França, número superior ao registrado neste fim de semana, mas abaixo dos níveis observados em mobilizações anteriores.