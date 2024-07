G20: B20 abre inscrições para evento com CEOs em São Paulo

O B20 Brasil, fórum do setor privado que debate propostas das empresas para serem levadas aos líderes do G20, abriu nesta segunda-feira, 29, inscrições para uma plenária presencial em São Paulo.

O evento será realizado em 24 e 25 de outubro no Clube Monte Líbano, com entrada gratuita e acesso ao público em geral. A inscrição pode ser feita neste link.

Entre os participantes, estarão Ricardo Alban, presidente da CNI, Dan Ioschpe, chair do B20 Brasil e a sherpa Constanza Negri. Além deles, estarão presentes oito CEO’s brasileiros, líderes das forças-tarefas do secretariado do B20: Ricardo Mussa (Raízen), Francisco Gomes Neto (Embraer), Gilberto Tomazoni (JBS), Paula Bellizia (Ebanx), Luciana Ribeiro (eB, Capital), Walter Schalka (Suzano), Fernando de Rizzo (Tupy) e Claudia Sender, executiva que faz parte do conselho de multinacionais.

Durante os dois dias de evento, a expectativa é receber um público de mais de mil pessoas. Serão debatidos os principais temas da presidência brasileira do G20, como o combate à fome e à pobreza, e a promoção de uma transição energética justa.