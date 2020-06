Funeral de George Floyd será pago por ex-campeão de boxe

Floyd Mayweather, o ex-campeão de boxe, se ofereceu para pagar pelos serviços funerários de George Floyd, morto por um policial nos Estados Unidos. Segundo a revista Time, um representante do ex-pugilista afirmou que o ex-campeão mundial manteve contato com a família de Floyd, que aceitou a oferta. O funeral acontecerá em 9 de junho na cidade natal de Floyd, em Houston.

No último dia 25, George Floyd, um homem negro, morreu depois que um policial branco de Minneapolis, no estado de Minnesota, pressionou o joelho contra o seu pescoço enquanto estava algemado e sem possibilidade de defesa. Por repetidas vezes Floyd dizia ao policial que “não conseguia respirar”, mas sem sucesso. Vídeos do momento do crime circulam na internet, e protestos antirracistas começaram nos EUA após o assassinato.

Desde que as manifestações se iniciaram, na semana passada, mais de duas mil pessoas já foram presas e 700 delas só na última segunda-feira, dia em que Nova York foi tomada pela violência, com saques e confrontos entre manifestantes e policiais registrados por toda a cidade.

Líderes empresariais, artistas e figuras públicas se manifestaram sobre a morte de Floyd.

Quem é Floyd Mayweather

Esta não é a primeira vez que Mayweather se compromete em ajudar. Em 2011, ele se ofereceu para custear as despesas do funeral de Genaro Hernandez, vítima de câncer aos 45 anos e rival no primeiro título mundial do americano, em 1998.

Considerado um dos melhores boxeadores de sua geração, Mayweather se aposentou invicto após 50 lutas. Entre os campeões que ele derrotou antes de se aposentar em 2017, estão Manny Pacquiao, Canelo Alvarez, Oscar de la Hoya e Miguel Cotto.