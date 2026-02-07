Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Dinamarca diz que tensão com EUA sobre a Groenlândia diminuiu, mas 'crise' persiste

Chanceler afirma que diálogo avançou nas últimas semanas, mas admite que não há solução para o impasse

Groenlândia: território segue no centro das negociações entre Dinamarca e Estados Unidos, apesar de avanço recente no diálogo diplomático (Lawrence Hislop/Flickr)

Groenlândia: território segue no centro das negociações entre Dinamarca e Estados Unidos, apesar de avanço recente no diálogo diplomático (Lawrence Hislop/Flickr)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16h08.

Tudo sobreGroenlândia
Saiba mais

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca afirmou neste sábado, 7, que a situação entre Copenhague e os Estados Unidos em torno da Groenlândia evoluiu positivamente nas últimas semanas, embora a crise ainda não tenha sido resolvida.

“A crise não acabou e ainda não temos uma solução”, declarou o chanceler Lars Løkke Rasmussen durante entrevista coletiva em Nuuk, capital do território autônomo dinamarquês. Apesar disso, ele avaliou que “agora estamos em uma posição muito melhor em comparação com algumas semanas atrás”, segundo a AFP.

Rasmussen acrescentou que, no momento, “não há ameaças sobre a mesa” e que não existe uma guerra comercial em curso entre os Estados Unidos e a Europa. Segundo ele, há consenso entre as partes de que o impasse deve ser tratado “pela via diplomática normal”.

Desde que retornou à Casa Branca no ano passado, o presidente americano Donald Trump vem defendendo que Washington precisa exercer controle sobre a Groenlândia, considerada estratégica no Ártico, por razões de segurança.

No mês passado, Trump recuou das ameaças de se apropriar do território após a assinatura de um acordo-quadro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que ampliou a influência americana na região.

Como desdobramento, foi criado um grupo de trabalho envolvendo Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia para tratar das preocupações de segurança de Washington no Ártico. Os detalhes das discussões, no entanto, não foram divulgados.

A ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, que participou da coletiva ao lado de Rasmussen, afirmou que o diálogo direto entre as partes é positivo e destacou o tom respeitoso das conversas. “Mas ainda não estamos onde queremos estar”, disse, ressaltando que é “cedo demais” para antecipar o desfecho das negociações.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpGroenlândia

Mais de Mundo

Netanyahu se reunirá com Trump na 4ª feira em Washington

Nova York pode se aproximar do recorde histórico de frio neste fim de semana

Cuba fecha hotéis e realoca turistas diante de cerco petrolífero dos EUA

Eleições no Japão: Takaichi deve vencer disputa com apoio de jovens e de Trump

Mais na Exame

Mundo

Netanyahu se reunirá com Trump na 4ª feira em Washington

Marketing

Maior tiktoker do mundo fecha acordo de US$ 900 mi e muda a lógica da influência

Ciência

Anvisa investiga mortes por pancreatite associadas a canetas emagrecedoras

Inteligência Artificial

Big techs projetam investimento de US$ 650 bilhões para dominar IA em 2026