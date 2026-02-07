Dinamarca diz que tensão com EUA sobre a Groenlândia diminuiu, mas 'crise' persiste

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca afirmou neste sábado, 7, que a situação entre Copenhague e os Estados Unidos em torno da Groenlândia evoluiu positivamente nas últimas semanas, embora a crise ainda não tenha sido resolvida.

“A crise não acabou e ainda não temos uma solução”, declarou o chanceler Lars Løkke Rasmussen durante entrevista coletiva em Nuuk, capital do território autônomo dinamarquês. Apesar disso, ele avaliou que “agora estamos em uma posição muito melhor em comparação com algumas semanas atrás”, segundo a AFP.

Rasmussen acrescentou que, no momento, “não há ameaças sobre a mesa” e que não existe uma guerra comercial em curso entre os Estados Unidos e a Europa. Segundo ele, há consenso entre as partes de que o impasse deve ser tratado “pela via diplomática normal”.

Desde que retornou à Casa Branca no ano passado, o presidente americano Donald Trump vem defendendo que Washington precisa exercer controle sobre a Groenlândia, considerada estratégica no Ártico, por razões de segurança.

No mês passado, Trump recuou das ameaças de se apropriar do território após a assinatura de um acordo-quadro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que ampliou a influência americana na região.

Como desdobramento, foi criado um grupo de trabalho envolvendo Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia para tratar das preocupações de segurança de Washington no Ártico. Os detalhes das discussões, no entanto, não foram divulgados.

A ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, que participou da coletiva ao lado de Rasmussen, afirmou que o diálogo direto entre as partes é positivo e destacou o tom respeitoso das conversas. “Mas ainda não estamos onde queremos estar”, disse, ressaltando que é “cedo demais” para antecipar o desfecho das negociações.