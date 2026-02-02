Mundo

Presidente da Groenlândia diz que Trump mantém desejo de controlar a ilha

Líder do território diz que ideia anexionista segue ativa, gera insegurança e não muda status da ilha ligada à Dinamarca

Iceberg perto de Nuuk, na Groenlândia (Odd Andersen/AFP)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15h51.

O presidente da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou nesta segunda-feira, 2, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantém o objetivo de obter e controlar a ilha, apesar de ter rejeitado publicamente uma hipótese de invasão militar.

Em discurso no Parlamento groenlandês, Nielsen lembrou que Trump já havia manifestado interesse em controlar o território em 2019 e que voltou a repetir a intenção em diversas ocasiões ao longo do último ano.

Segundo o líder do território autônomo dinamarquês, a rejeição recente a uma operação militar não alterou a visão americana sobre a Groenlândia. Ele disse que a ideia de vincular a ilha aos Estados Unidos continua vigente e foi motivo para a convocação de um debate extraordinário no Parlamento.

Nielsen classificou as ameaças como “inaceitáveis” e afirmou que elas geraram “muita insegurança” entre a população local. Destacou ainda que a Groenlândia não pode ser comprada nem vendida, que faz parte do Reino da Dinamarca e segue se desenvolvendo dentro do Estatuto de Autonomia.

O presidente afirmou que o governo groenlandês trabalha para proteger o território e ressaltou que a ilha não está sozinha, agradecendo o apoio recebido de países europeus. Para ele, a questão também envolve o futuro da Otan, a segurança do mundo ocidental e a democracia global.

O renovado interesse de Trump pela Groenlândia, justificado por ele por razões de segurança nacional, provocou tensões dentro da Otan e com países europeus, que chegaram a ser ameaçados com tarifas. Nas últimas semanas, diplomatas dos Estados Unidos, da Dinamarca e da Groenlândia iniciaram reuniões de alto nível sobre o tema.

Apesar do diálogo em curso, Copenhague e Nuuk têm reiterado que a soberania e a integridade territorial da ilha não estão em discussão. A Groenlândia possui desde 2009 um Estatuto de Autonomia, com direito à autodeterminação, e depende economicamente da pesca e de repasses anuais da Dinamarca.

*Com informações da EFE

