Forte terremoto de 6,8 graus atinge o Chile

1. Terremotos poderosos zoom_out_map 1/13 (Getty Images) São Paulo – O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) mantém uma relação atualizada com informações detalhadas sobre estes desastres naturais . Veja nas imagens quais foram os maiores terremotos da história.

2. 1960 zoom_out_map 2/13 (Wikimedia Commons) Na década de 60, o Chile passou por um terremoto de altíssima intensidade (magnitude 9,5) na região de Valdívia e Puerto Montt e que foi sentido no Havaí, nas Filipinas e até no Japão. Estima-se que tenha deixado pouco mais de 1.600 mortes e que tenha ferido três mil pessoas.

3. 1964 zoom_out_map 3/13 (Wikimedia Commons) Ainda na década de 60 o mundo passou por mais um desastre natural causado por terremoto. No Alasca ( Estados Unidos ), um tremor de magnitude 9,2 deixou nove pessoas e gerou um tsunami que causou 122 fatalidades.

4. 2004 zoom_out_map 4/13 (Getty Images) Em dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 aconteceu na costa oeste da ilha de Sumatra, Indonésia . O tremor gerou um tsunami de alta intensidade que varreu o litoral de diferentes países como Sri Lanka, Índia, Tailândia, Malásia e Bangladesh. No total, mais de 227 mil pessoas morreram e quase dois milhões foram forçadas a deixar os seus lares.

5. 2011 zoom_out_map 5/13 (Getty Images) Em 2011, o Japão foi alvo de um terremoto de 9,0 pontos. Em decorrência deste evento, quase 16 mil pessoas morreram, mais de cinco mil ficaram feridas e 131 mil perderam suas casas. O tremor também causou um tsunami na costa do país.

6. 1952 zoom_out_map 6/13 (Wikimedia Commons) A região da península de Kamkatcha, Rússia , foi alvo de um tsunami causado por um terremoto no Oceano Pacífico, cuja magnitude foi determinada em 9,0 pontos e que foi sentido no Havaí, inclusive. Pouco mais de duas mil pessoas morreram em decorrência do episódio.

7. 2010 zoom_out_map 7/13 (Getty Images) Novamente no Chile , um terremoto de alta intensidade deixou destruição na costa da região do Maule. Segundo o USGS, o evento registrou magnitude de 8,8 pontos e deixou 523 mortos e 12 mil feridos. Estima-se que os prejuízos econômicos tenham atingido a marca de 30 bilhões de dólares.

8. 1906 zoom_out_map 8/13 (Divulgação) No ano de 1906, um terremoto de magnitude 8.8 pontos atingiu a região fora da costa do Equador. Com o tremor, um forte tsunami foi gerado, matando centenas de pessoas (entre 500 e 1500). Os efeitos do desastre foram sentidos até o norte de São Francisco, nos Estados unidos, e oeste do Japão.

9. 1965 zoom_out_map 9/13 (Reprodução) Com magnitude 8.7 pontos, o terremoto que atingiu as Rat Islands, no Alasca, Estados Unidos, gerou um tsunami com ondas na altura de 10,7 metros, na ilha de Shemya. As perdas com a destruição por alagamentos decorrentes do terremoto foram estimadas em 10 mil dólares, na ilha de Amchitka.

10. 2005 zoom_out_map 10/13 (Wikimedia Commons) Ao norte de Sumatra, na Indonésia, foi alvo de um sério terremoto, de 8.6 pontos. Na época, mais de 1.000 pessoas morreram na ilha de Nias, além de mais de 100 mortos em Simeulue, 200 vítimas fatais em Kepulauan Banyak, e 3 mortes em Meulaboh, Sumatra. O tremor ainda causou um tsunami que danificou o aeroporto de Simeulue.

11. 2012 zoom_out_map 11/13 (Wikimedia Commons) Já em 2012, outro terremoto de 8.6 pontos atingiu novamente a região de Sumatra, na Indonésia. As perdas humanas, no entanto, foram menores. Em Aceh, pelo menos 2 pessoas morreram com os desabamentos e 8 faleceram por ataque do coração. Os efeitos do tremor ocorrido em abril daquele ano foram sentidos principalmente em Sumatra e Java.

12. 1950 zoom_out_map 12/13 (Wikimedia Commons) Em 1950, um destruidor terremoto afetou as regiões de Assam e Tibete, matando entre 1.500 e 3.000 pessoas. A intensidade do tremor foi registrada em 8.6 pontos.