Quem é Cole Tomas Allen, suspeito de ataque durante jantar com Trump nos EUA

Cole Tomas Allen, de 31 anos, foi identificado como o suspeito de realizar disparos durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, evento que levou à retirada do presidente Donald Trump.

O caso ocorreu no sábado, 25, no hotel Washington Hilton, e segue sob investigação das autoridades federais.

Allen foi contido por agentes de segurança ainda na área de triagem, antes de alcançar o salão principal.

Ele estava armado com uma espingarda, uma pistola e facas, e houve troca de tiros com agentes do Serviço Secreto.

Um agente foi atingido, mas não sofreu ferimentos graves devido ao uso de colete à prova de balas.

Formação e carreira

Antes do ataque, Allen mantinha uma trajetória ligada à educação e à tecnologia. Ele tem formação em engenharia mecânica pelo California Institute of Technology e mestrado em ciência da computação pela California State University.

Ao longo dos últimos anos, trabalhou como professor particular em uma empresa de preparação acadêmica, onde atuava havia cerca de seis anos e chegou a ser reconhecido como “professor do mês” em 2024.

Além da atuação no ensino, desenvolvia projetos próprios na área de tecnologia. Durante a graduação, criou um protótipo de freio de emergência para cadeiras de rodas e também desenvolveu jogos digitais, incluindo um título baseado em conceitos de química molecular publicado na plataforma Steam.

Manifesto e sinais antes do ataque

Antes do ataque, Allen teria enviado a familiares um manifesto em que se autodenominava “The Friendly Federal Assassin” ("o amigável assassino de federais", em tradução literal). No texto, indicava intenção de atingir autoridades do governo e mencionava forças de segurança apenas “se necessário”.

O conteúdo também incluía pedidos de desculpas a familiares e pessoas que poderiam ser afetadas indiretamente por sua ação. A informação foi divulgada por veículos como a CNN e o New York Post.

Registros preliminares indicam que Allen viajou de trem da Califórnia até Washington e fez check-in no hotel onde o evento seria realizado um dia antes do ataque.

Compra de armas e histórico recente

Investigadores também identificaram registros de compra de armas em nome de Allen. Segundo autoridades ouvidas pela CNN, ele adquiriu legalmente uma pistola semiautomática calibre .38 em 2023 e uma espingarda calibre 12 em 2025, ambas na Califórnia, após passar por verificação de antecedentes.

Registros públicos mostram ainda que ele realizou uma doação de US$ 25 a um comitê de ação política ligado ao Partido Democrata durante a eleição presidencial de 2024.

Como o ataque aconteceu

O incidente ocorreu na entrada da área principal do evento, antes do acesso ao salão onde estavam autoridades e convidados. O jantar reúne anualmente jornalistas e integrantes do governo dos Estados Unidos e, nesta edição, contava com mais de 2 mil pessoas.

Testemunhas relataram que os disparos foram ouvidos poucos minutos após o início da cerimônia. Entre cinco e oito tiros teriam sido registrados, provocando correria e levando convidados a se protegerem no local.

Após os disparos, o evento foi interrompido e evacuado, enquanto equipes de segurança isolaram o hotel.

O que acontece agora

Allen permanece sob custódia e deve ser formalmente acusado nos próximos dias. Ele deve responder inicialmente por crimes como uso de arma de fogo durante crime violento e agressão a um agente federal com arma perigosa.

A audiência inicial deve ocorrer nos próximos dias, enquanto autoridades analisam imagens de segurança, depoimentos e o histórico recente do suspeito.

O quarto onde ele estava hospedado foi isolado, e buscas foram realizadas em seu endereço na Califórnia. A investigação também apura se houve planejamento prévio.