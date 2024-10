Feriado impulsiona recuperação no consumo da China

O feriado de sete dias do Dia Nacional da China começou com um forte aumento nas viagens e nos gastos dos consumidores, indicando um impulso sazonal na atividade econômica. O aumento nas viagens é visto como “os primeiros sinais de uma recuperação no consumo” na segunda maior economia do mundo.

Na terça-feira, primeiro dia do feriado, que vai de 1º a 7 de outubro, as viagens inter-regionais dentro do país chegaram a mais de 330 milhões de deslocamentos, um aumento de 48,1% em relação ao período anterior, segundo dados do Ministério dos Transportes. Esse número também representou um salto de mais de 30% em comparação aos níveis anteriores à COVID-19 em 2019.

O pico nas viagens ocorre poucos dias após Pequim implementar uma série de medidas de estímulo visando reviver uma economia que enfrenta diversos desafios. Essas medidas incluem corte nas taxas de juros, redução dos requisitos de reserva dos bancos e flexibilização das restrições para compra de imóveis.

Impulsionado por essas mudanças de políticas, o feriado do Dia Nacional deve trazer um boom concentrado nos setores de turismo e consumo da China, informou o jornal singapurense Lianhe Zaobao.

O relatório citou dados de plataformas de viagens mostrando que os pedidos de ingressos para pontos turísticos chineses no primeiro dia do feriado aumentaram 37% em relação ao ano anterior, enquanto as reservas de hospedagem subiram 55%.