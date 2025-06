FBI oferece recompensa em caçada por autor de ataque a deputada nos EUA

As autoridades de Minnesota, nos Estados Unidos, continuam procurando o responsável pela morte da deputada estadual Melissa Hortman e de seu marido, Mark Hortman. Identificado como Vance Luther Boelter, de 57 anos, o atirador ainda está foragido e é considerado “armado e perigoso”.

A deputada e seu marido foram mortos em sua casa no subúrbio de Brooklyn Park, na cidade de Minneapolis, em Minnesota. O atirador se fez passar por policial e carregava uma lista com cerca de 70 alvos em potencial, incluindo políticos e locais, de acordo com a polícia.

O governador de Minnesota, Tim Walz, disse que o caso parece ser um "politicamente motivado". Melissa atuou como presidente da Câmara dos Representantes do estado por um período de seis anos e ajudou a aprovar diversas políticas sobre direitos ao aborto e legalização da maconha. Seu marido estava no quarto mandato como senador estadual de Champlin, no subúrbio de Minneapolis, e presidia o Comitê de Serviços Humanos do Senado.

Além deles, o senador estadual de Minnesota, John Hoffman, e sua esposa, Yvette também foram alvo de Boelter e cada um foi baleado várias vezes. Ambos passaram por cirurgia e estão vivos.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) ofereceu uma recompensa de até US$ 50 mil por informações que levem à captura ou condenação do atirador.

O presidente americano Donald Trump e a procuradora-geral da Flórida, Pam Bondi, condenaram o que chamaram de “violência horrível” e disseram que os responsáveis seriam processados “com todo o rigor da lei”.