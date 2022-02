Explosões são ouvidas em Abu Dhabi perto de hotel do Palmeiras

Informações iniciais dão conta de explosões que ocorreram nesta terça-feira, 8, nas proximidades do centro de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde o Palmeiras se hospeda para participação no Mundial de Clubes da FIFA. O hotel do time não foi atingido.

A informação sobre os estrondos foi divulgada inicialmente pela TV Bandeirantes, durante o programa Brasil Urgente.

Segundo as testemunhas ouvidas pela reportagem do programa, foram presenciadas duas explosões a cerca de 20 quilômetros do hotel onde o Palmeiras e parte dos torcedores do clube estão hospedados para o Mundial.

Imagens da emissora no fim da tarde desta terça-feira (madrugada em Abu Dhabi) mostravam uma aglomeração e forças de segurança na área após o ocorrido.

A causa das explosões ainda não foi identificada e não há, até o momento, informações oficiais divulgadas pelas autoridades locais.

Chegamos ao hotel com a recepção da #FamíliaPalmeiras! Agora é jantar e descansar, porque amanhã tem treino 👊#AvantiPalestra #PALxAHL#JuntosPeloBi pic.twitter.com/D8kkwW1NAx — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 8, 2022

Paralelamente, a comunicação do Palmeiras divulgou nas redes sociais imagens do elenco, mais cedo, chegando ao hotel após deixar o estádio onde o time jogou a semifinal contra o Al Ahly.

"Chegamos ao hotel com a recepção da Família Palmeiras", escreveu o clube, sem citar as explosões.

O momento da explosão foi registrado em vídeo nas redes sociais, mostrando o terraço em chamas de um prédio nas proximidades do hotel, mas não se sabe ainda se a explosão está associada a um atentado ou acidente.

Nas redes sociais, usuários da região também relataram as duas explosões ouvidas na mesma área.

فیلم انفجار در ابوظبی (همچنان منشا انفجار مشخص نیست)pic.twitter.com/geoSu0WGjK — Mr. Nobody (@Am4Nobody) February 8, 2022

Everyone is talking about the explosions in Abu Dhabi, it was next to our hotel, it looks like fire. But we definitely heard two explosions. pic.twitter.com/mVYyNtx89S — Sav (@Savsuper) February 8, 2022

ANYONE LIVING IN ABU DHABI RN DID YALL HEAR THE EXPLOSIONS — xen || yoimiya arc (@xenemeseos) February 8, 2022

Palmeiras no Mundial de Clubes

O Palmeiras jogou nesta terça-feira contra o Al Ahly, do Egito, e venceu por 2x0, com gols de Raphael Veiga e Dudu. A partida ocorreu pela semifinal do Mundial de Clubes, disputada no Estádio Al Nahyan de Abu Dhabi.

O time brasileiro enfrentará agora o vencedor da outra semifinal, que será disputada na quarta-feira, 9, entre o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Chelsea, atual campeão europeu.

Antes de enfrentar o Palmeiras, o Al Ahly havia vencido o Monterrey, do México, por 1x0 nas quartas de final.

*Em atualização