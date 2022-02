Palmeiras vence Al Ahly e vai à final do Mundial de Clubes

O meio-campista Dudu marcou um belo gol no segundo tempo, ajudando o Palmeiras, atual campeão da Libertadores da América, a vencer o Al Ahly, do Egito, por 2 x 0 no Estádio Al Nahyan de Abu Dhabi, nesta terça-feira, para garantir seu lugar na final do Mundial de Clubes da Fifa.

O time brasileiro enfrentará o vencedor da outra semifinal, que será disputada na quarta-feira entre o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Chelsea, atual campeão europeu.

Depois de um início morno que produziu poucas chances, o jogo ganhou vida aos 39 minutos, quando Raphael Veiga recebeu excelente passe de Dudu para colocar o Palmeiras na frente.

O Al Ahly sofreu um novo golpe no início do segundo tempo, quando Dudu avançou pelo lado direito e disparou com força para ampliar.

O time egípcio, que bateu o Monterrey, do México, por 1 x 0 nas quartas de final, teve mais a bola após o intervalo, mas não conseguiu quebrar uma defesa sólida do Palmeiras.

Mohamed Sherif chegou a marcar aos 27 da segunda etapa, mas o gol foi anulado após uma revisão do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Qualquer esperança de retorno dos egípcios foi completamente eliminada aos 36 minutos, quando Ayman Ashraf recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada perigosa por trás em Rony.