Explosão em cafeteria na Espanha deixa 21 feridos; veja imagens

Uma explosão em uma cafeteria de Madrid, na Espanha, deixou 21 pessoas feridas na tarde deste sábado, 13.

Segundo o serviço de emergência local, três feridos estão em estado grave.

Imagens divulgadas no X (antigo Twitter) registraram os destroços no local.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave. 17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

Segundo o serviço de emergência da capital, a explosão foi motivada por um vazamento de gás.