Explosão em cafeteria na Espanha deixa 21 feridos; veja imagens

Explosão em café de Madrid: 21 pessoas ficaram feridas, incluindo três em estado grave. (Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 12h32.
Última atualização em 13 de setembro de 2025 às 14h29.
Uma explosão em uma cafeteria de Madrid, na Espanha, deixou 21 pessoas feridas na tarde deste sábado, 13.
Segundo o serviço de emergência local, três feridos estão em estado grave.
Imagens divulgadas no X (antigo Twitter) registraram os destroços no local.
#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.
17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3
— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025
Segundo o serviço de emergência da capital, a explosão foi motivada por um vazamento de gás.