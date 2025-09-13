Ataque de drones causa incêndio em refinaria da Bashneft na Rússia

Um incêndio atingiu as instalações da empresa petrolífera Bashneft na Rússia, após um ataque realizado por drones neste sábado, 13, segundo a Reuters.

A refinaria fica localizada em Ufa, capital da república de Bashkortostan, a cerca de 1.400 km da fronteira com a Ucrânia.

"Hoje, a empresa Bashneft foi alvo de um ataque terrorista por drones do tipo aeronave", informou o governador local, Radiy Khabirov, no Telegram.

Drones abatidos e incêndio controlado

Um dos drones foi abatido sobre a unidade de produção, provocando um incêndio que já estava sendo controlado. "Os danos à instalação foram limitados e não houve vítimas", acrescentou o governador.

Segundo Khabirov, um segundo drone também foi derrubado.